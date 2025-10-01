Brandlarmstekniker
På Great Security har vi mycket att göra och vi söker fler medarbetare. Vi vill bli fler som mellan alla kvalitetsarbeten med säkerhetslösningar åt företag, myndigheter privatpersoner även har en rolig stund.
Om du är flexibel, social, ansvarsfull, händig och intresserad av att arbeta med det här, läs vidare. Det kan vara just dig vi letar efter.
VAD DU KOMMER ATT GÖRA
Som brandlarmstekniker hos oss kommer du att arbeta med driftsättning, installation och service av våra brand- & utrymningslarm.
Det är en väldigt dynamisk bransch och en arbetsdag kan vara mycket varierande. Du, individuellt eller i team, är vårt ansikte ute hos kund.
VEM DU ÄR
Du behöver ha erfarenhet inom driftsättning eller service av brandlarm, du har en el- eller teleteknisk utbildningskompetens och har kunskaper inom brandlarmsregler. Meriterande är kunskap om följande fabrikat: Schneider FX/FDP, Concilium och Securiton. Behärskar du dessutom inbrottslarm och passagesystem är det ett plus.
Du är också drivande i att bygga upp långsiktiga relationer med både medarbetare, kunder och samarbetspartners.
Du kommer arbeta tillsammans med vår installations- och servicegrupp i Frölunda
B-körkort och flytande svenska i tal och skrift är ett krav för att klara tjänsten och vi ställer även höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.
VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS
Du kommer till ett glatt och kompetent gäng, som trivs bra ihop och känner en stolthet över jobben vi efterlämnar och över att tillhöra Great Security. Du får arbeta med roliga och högprofilerade projekt och avancerade tekniska lösningar. Vi anpassar oss efter kundens behov, vilket medför att vi lär oss något nytt varje dag.
Vi satsar på vår personal och om du vill, kommer du att erbjudas goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer snabbt få chansen att ta ansvar och leverera. När du blivit varm i kläderna är vår strävan att du ska känna dig framgångsrik och stolt över att arbeta hos oss.
Våra värdeord är Smart, Engagerad och Kundorienterad och det tror vi att du också är.
ÖVRIGT
Du kommer att utgå från vårt kontor i Frölunda. I tjänsten ingår tjänstefordon och du rapporterar till arbetsledare. Beredskapstjänstgöring kan i framtiden komma att ingå i tjänsten.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning innefattande bakgrundskontroll, registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning kan utföras innan/inför anställning för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
