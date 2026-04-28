Brandkonsult Malmö
Hagmans Nordic AB / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagmans Nordic AB i Malmö
, Helsingborg
, Borås
, Göteborg
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning
Sustend Brandkonsult är ett nystartat brandkonsultföretag som redan står stadigt med pågående projekt och nöjda kunder - samtidigt som vi befinner oss i en spännande tillväxtfas. Vårt mål är att hela tiden leverera bästa möjliga resultat till våra kunder och vi vill väldigt gärna ha med oss fler kloka kollegor på resan. Vi kombinerar erfarenhet med ett starkt driv att växa, utveckla nya tjänster och att skapa hållbara relationer.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och forma vår brandkonsultverksamhet och som sporras av tanken på att vara med och påverka - både internt och externt. Som konsult ska du hjälpa dina kunder och kollegor samt alltid jobba för att hitta den bästa lösningen för projekten. För att nå dit behöver du både ha god analytisk förmåga och goda kommunikationsförmågor.
Arbetsuppgifterna varierar mellan handläggande, platsbesök, kundvård och utvecklande av våra interna system. Oavsett uppgift så vill vi att alla ska vara med och bidra till företagets framgång och hoppas att du vill utvecklas med oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och har ett genuint intresse för at utvecklas. Du trivs i en miljö där man samarbetar, tar ansvar och får utrymme att påverka.
Vi har plats både för dig som är helt ny på arbetsmarknaden och du som har flerårig konsulterfarenhet.
Brandingenjörsexamen, eller Civilingenjörsexamen inom relevant område.
Erfarenhet av, eller intresse för, att arbeta som brandkonsult.
God förmåga att bygga relationer och skapa förtroende
En vilja att utvecklas - både i yrkesrollen och tillsammans med bolaget.
• Erfarenhet av CAD, BiM, och brandberäkningsverktyg är meriterande Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning
Placering: Malmö med möjlighet till flexibilitet
Lön enligt överenskommelse
Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och försäkringar
Möjlighet till kompetensutveckling och intern karriärväg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagmans Nordic AB
(org.nr 556071-4890), https://hagmansnordic.com
Grimsbygatan 24 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sustend Jobbnummer
9880353