2025-12-23
Brand Producer till vårt varumärkesteam - en roll för dig som älskar att skapa visuella uttryck som känns, syns och får folk att längta ut.
Vilka är First Camp?
First Camp, en del av First Camp Group, är Skandinaviens största campingkedja med över 70 destinationer i Sverige, Norge och Danmark. Här möts kreativitet, energi och en vilja att ständigt utvecklas. Tillsammans skapar vi minnesvärda upplevelser för hundratusentals gäster varje år - och vi vill bli ännu bättre på att fånga känslan av First Camp i allt vi gör.
Vad innebär rollen?
Som Brand Producer hos oss är du i praktiken vår grafiska formgivare/AD i varumärkesteamet. Du kombinerar skaparglädje med struktur och varumärkesfokus: ungefär halva tiden jobbar du hands-on med grafisk produktion, design och copy, och resten med koordinering samt vidareutveckling av vårt varumärke. Arbetet varierar med säsong och eftersom rollen är ny finns det gott om utrymme att påverka både innehåll och arbetssätt framåt.
Du blir en del av ett engagerat kommersiellt team på cirka 15 personer som tillsammans driver utvecklingen av Skandinaviens största campingkedja. Rollen rapporterar till Head of Brand och samarbetar nära vår Brand Specialist samt med kollegor inom marknad, försäljning och drift.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och producera visuellt material för alla kanaler - print, on-site och digitala kampanjer.
Utveckla design och copy som bygger varumärket och väcker reslust.
Arbeta i Adobe CC och Canva för att ta fram och förfina kommunikationsmaterial.
Säkerställa och vidareutveckla First Camps visuella identitet och brand guidelines.
Producera och redigera rörligt innehåll, från enklare klipp till motion graphics.
Planera, koordinera och stötta marknadsproduktioner i nära samarbete med team och verksamhet.
Vem söker vi?
En kreativ doer som gillar att växla mellan idé, produktion och leverans. Du har öga för detaljer, hjärta för helheten och trivs i ett sammanhang där tempot skiftar med säsong och där du får ta plats i det kreativa rummet. Du är strukturerad, snabblärd och självgående - och en lagspelare som bidrar till både kvalitet och energi i teamet.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av grafisk design, produktion eller liknande roll.
Har mycket goda kunskaper i Adobe-programmen (Illustrator, InDesign, Photoshop) och Canva.
Har erfarenhet av videoredigering och motion graphics, gärna i Premiere Pro/After Effects och/eller Canva/CapCut.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Tyska eller danska är meriterande.
Har relevant utbildning inom grafisk design, kommunikation eller motsvarande erfarenhet.
Det är ett extra plus om du gillar att illustrera, eller har erfarenhet av att skapa enklare illustrationer som stärker vårt visuella uttryck.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen kan se olika ut beroende på område, men gemensamt är att du blir en del av ett team som hjälps åt, delar kunskap och har nära mellan ansvar och gemenskap.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg, kollektivavtal och inledande provanställning. Resor till destinationer och vårt supportkontor i Stockholm ingår i rollen. Möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan. Lön och villkor enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 6 januari 2026.
Sista dag att ansöka är 6 januari 2026.
Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och portfolio som visar exempel på tidigare arbeten.
Arbetsprov kan bli aktuellt senare i rekryteringsprocessen.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kan du få genomföra rekryteringstester som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
