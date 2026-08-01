Branäsvärd
Branäs Fritidscenter AB / Trädgårdsanläggarjobb / Torsby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Torsby
2026-08-01
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Branäs Fritidscenter AB i Torsby
, Karlstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Som Branäsvärd är du en viktig del av ett sammansvetsat team som ansvarar för att skidområdet både ser ut och fungerar som det ska. Detta innebär till exempel att se till att det alltid finns saft till gästerna, att våra grillplaster är snygga och att vårt skidområde är i ordning varje morgon. Mycket av arbetet sker under eget ansvar och därför är det viktigt att du är flexibel och duktig på att lösa problem. Delar av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll. Eftersom vissa arbetspass är på skidor behöver du kunna ta dig ner för våra backar utan problem. Arbetet utförs med snöskoter eller fyrhjuling så det är en merit att ha förarbevis och körvana från dessa fordon.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger
Vem är du?
Du är en problemlösare som älskar att hjälpa andra människor. Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
B-körkort
Skid/snowboardvana.
Meriterande
Förarbevis för snöskoter eller fyrhjuling samt erfarenhet av att köra dessa fordon.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Karl, karl.hakansson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900054-2126704". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017871