Brädgårdsarbetare till Södermalms Trä
Nordströms Bygghandel AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
Som brädgårdsarbetare hos oss har du varierande arbetsuppgifter som bland annat innefattar kundmottagning, orderplock, trucklastning och lossning, upplockning av varor samt städning av brädgården. Hos oss är det ständigt högt tempo och vi försöker alltid hitta nya vägar för att förenkla vardagen för våra kunder. Vi söker dig som är positiv, noggrann och älskar att ge god service. Vi tror att du liksom vi alltid sätter kunden i fokus och vill ge våra kunder det där lilla extra!
För att kunna arbeta hos oss behöver du:
- Körkort B
- Truckkort (men är du rätt person så bjuder vi på truckkortet)
- Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från liknande jobb
- Eftersom det förekommer kundkontakt i tjänsten så är svenska i tal och skrift ett krav
Vi erbjuder en mycket god arbetsmiljö, en arbetsplats med högt i tak och fantastiska arbetskamrater!
Södermalms Trä säljer och levererar byggmaterial och snickerier till yrkesfolk från en toppmodern drive-in-anläggning i Årsta strax söder om Stockholms innerstad. Vår ambition är att vara Stockholms bästa brädgård för yrkesfolk. Vi ingår i Nordströms Bygghandel som har tretton brädgårdar och levererar trävaror och byggmaterial till yrkeskunder och storförbrukare i Stockholm, Djursholm, Uppsala, Sigtuna, Södertälje, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordströms Bygghandel AB
(org.nr 556770-1718), https://www.nordstroms.se/vara-anlaggningar/sodermalms-tra-arsta/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södermalms Trä Jobbnummer
9737957