Bowling, Restaurang, Bar,Kassa

2025-09-17
Vi Söker en person som vill hjälpa oss ca 15 timmar/Vecka, Jobbet kommer mestadels vara förlagt till helger och Kvällar, Då vi har mesta verksamhet.
Marks Bowling har allt från Tävlingsbowling, Barnkalas, Företagsevent, Pensionärsverksamhet Och restaurang med fullständiga rättigheter mm.
Här är det ofta full fart så vi söker en person som tycker om att vara med mycket människor och har lätt för att vara social, öppen och framåt.
Några saker som vi kommer att värdesätta är om man är intresserad av matlagning, Lite klurig med datorer och även lite händig & teknisk, Men framförallt ha mycket positiv energi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Via Mail och där svarar vi även på frågor
E-post: mickekjellberg@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marsk Bowling". Arbetsgivare Marks Bowling AB
(org.nr 556808-8552)
Östra Aspängsgatan 2 (visa karta
)
511 57 KINNA Kontakt
Ägare
Mikael Kjellberg mickekjellberg@hotmail.com 0766368566 Jobbnummer
9513025