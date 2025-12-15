Boutredare till Boutredningsenheten
Boutredningsenheten ansvarar för handläggning och beslut om dödsboanmälningar för hela Göteborgs Stad.
Enheten arbetar även med provisorisk förvaltning av dödsbon samt med begravningsärenden när det saknas anhöriga som kan ordna jordfästning. Därutöver fattar enheten beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.
Vi är en liten och specialiserad enhet bestående av sju medarbetare: fem boutredare och två socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd för begravning. Hos oss arbetar du nära kollegor med stor kunskap, erfarenhet och ett stort engagemang i uppdraget.
Arbetet på enheten är i hög grad undersökande och präglas av både utredning och omfattande handläggning. Vi arbetar utifrån äldre och ibland svårtolkad lagstiftning, ofta med begränsat underlag. Kontakten med anhöriga sker främst via telefon och ofta med personer i sorg.
Här får du ett arbete där juridik, utredning och samhällsnytta möts - i en grupp som arbetar nära varandra och där erfarenhetsutbyte är en självklar del av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som boutredare arbetar du främst med att handlägga och fatta beslut om dödsboanmälningar. Du utreder den avlidnes ekonomiska situation och bedömer om kriterierna för dödsboanmälan är uppfyllda.
Du arbetar även med ärenden som rör provisorisk förvaltning av dödsbon. Det innebär att du utreder om det finns dödsbodelägare, söker efter relevanta handlingar och genomför hembesök för att hitta dokument som testamenten eller andra uppgifter som kan föra utredningen framåt.
I rollen har du kontakt med anhöriga, i första hand via telefon, och du samverkar med olika aktörer när det behövs för att utreda och driva ärenden vidare. Arbetet innebär omfattande handläggning i det administrativa systemet Treserva och ställer krav på både självständighet och förmåga att ta stöd i kollegiala diskussioner för att säkerställa en rättssäker hantering.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen, gärna som socionom, men det kan även vara inom statsvetenskap, juridik eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystemet Treserva. Har du tidigare arbetat med dödsboanmälningar, provisorisk förvaltning av dödsbon eller liknande uppgifter är detta starkt meriterande. Likaså om du har arbetat med bouppteckningar.
Arbetet innebär att hantera många samtidiga ärenden och komplex information, och du arbetar till största delen vid skrivbordet med att föra ärenden framåt genom noggrann utredning och dokumentation. Därför söker vi dig som har lätt för att skapa överblick, hålla ordning i ditt arbete och driva ärenden framåt på ett systematiskt och noggrant sätt. Du tar ansvar för dina uppdrag, fullföljer dem och bidrar till att helheten i verksamheten fungerar väl.
Eftersom arbetsuppgifterna kräver både samarbete och avstämningar med kollegor, arbetsledare och externa parter behöver du vara lyhörd och bidra till en god dialog som gör det möjligt att hitta lösningar tillsammans.
Du möter ofta anhöriga som nyligen förlorat en närstående, främst via telefon. Det kräver att du bemöter människor respektfullt, professionellt och på ett varmt och hänsynsfullt sätt även när situationen är känslomässigt krävande eller när du har mycket att göra.
Uppdraget kräver dessutom att du kan anpassa dig när förutsättningar förändras, både i enskilda ärenden och i verksamheten som helhet, och att du kan hitta nya arbetssätt eller perspektiv när det behövs för att komma vidare.Övrig information
Intervjuer för tjänsten hålls under vecka 3.
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra
urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
