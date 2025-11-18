Bouleguide
2025-11-18
Vår Boulebar i Örebro söker: Guide de Pétanque
Du kan vara boulenörd sedan innan eller helt grön i gamet, det spelar ingen roll. Vi ser till att du lär dig allt om boulens grusiga värld. Som bouleguide står du i centrum. Under det vi kallar event pratar du för större grupper och lär dem att spela boule. Du genomför en tävling och använder alla teknik och taktik-tips du kan får att guida dina gäster!
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
• Du är social och nyfiken
• En klippa på att prata med och framför människor
• Serviceminded
Det är meriterande om:
• Du har jobbat inom service eller med människor tidigare
• Har spelat boule förut
Anställningsvillkor
Var: Boulebar Slottsgatan
Anställningsform: Säsong, extra, deltid eller heltid
När: Enligt överenskommelse
Vi är anslutna till kollektivavtal.
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag på knappen brevid. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta oss på; tadas.vasiliauskas@boulebar.se
. Vi ser fram emot att höra mer från dig!
Our Boulebar in Örebro is looking for: Guide de Pétanque
You can be a boule nerd or completely new in the game, it does not matter. We make sure you learn all about the gravelly world of boule. As a bouleguide, you are in the center. During what we call events, you talk in front of larger groups and teach them to play boule. You make a competition where you use all your technical and tactical tips to guide your guests!
Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
• You are social and curious
• Great at talking to and in front of people
• Serviceminded
It is a merit if:
• You have worked in service or with people before
• You have played Boule before
Terms of employment
Where: Boulebar Slottsgatan
Form of employment: Seasonal, extra, full- or part-time
When: According to agreement
We are connected with the collective agreements.
Do you recognize yourself in the description, apply today on the "apply now" button to the right. The selection is ongoing. Questions? Send an email to tadas.vasiliauskas@boulebar.se
We look forward to hearing more from you!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: tadas.vasiliauskas@boulebar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bouleguide". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boulebar Sverige AB
(org.nr 556595-6165), http://www.boulebar.se
Slottsgatan 6 C (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Boulebar Slottsgatan Jobbnummer
9609226