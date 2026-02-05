Bostadsförmedlare - Uppsala Bostadsförmedling
Uppsala kommun, Kundservice & Förmedling / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Kundservice & Förmedling i Uppsala
Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från både privata och kommunala hyresvärdar i en av Sveriges snabbast växande regioner. Vi arbetar med en modern och digital förmedlingstjänst och samarbetar i dag med över 50 hyresvärdar. Sedan starten har vi förmedlat mer än 60 000 bostäder i Uppsalaregionen.
Vår arbetsplats ligger i nya, moderna lokaler precis intill Uppsala centralstation. Hos oss står god service, tydlighet och tillgänglighet i centrum, både i mötet med våra bostadssökande och hyresvärdar, och i samarbetet mellan kollegor.
Läs mer på om vår verksamhet på https://www.bostad.uppsala.se/
Vill du arbeta i ett samhällsviktigt uppdrag där bostaden står i centrum? Som bostadsförmedlare på Uppsala Bostadsförmedling arbetar du med något som är grundläggande i människors liv: möjligheten till ett hem.
Vill du hjälpa människor hela vägen hem - på riktigt?
Som bostadsförmedlare på Uppsala Bostadsförmedling är du ofta den första - och ibland den viktigaste - kontakten för människor som letar efter sitt nästa hem. Du svarar på frågor, guidar genom regler och system och ser till att både bostadssökande och hyresvärdar får ett professionellt och tryggt bemötande.
Nu söker vi dig som gillar service, struktur och mötet med människor och som vill arbeta i ett samhällsviktigt uppdrag i en organisation som fortsätter att växa.
Om rollen
Som bostadsförmedlare har du en kombinerad roll där bostadsförmedling och service går hand i hand. Du arbetar nära både bostadssökande och hyresvärdar och ser till att bostäder förmedlas på ett tydligt och transparent sätt. Förmedlingen sker i vårt egenutvecklade system och du ansvarar för förmedlingen fram till att hyresgästförslag lämnas till hyresvärd.
En stor del av vardagen handlar om mötet med människor. Du är Bostadsförmedlingens ansikte utåt och har daglig kontakt med bostadssökande och hyresvärdar via telefon, mejl och besök. Du ser till att varje kontakt präglas av tydlighet och ett professionellt bemötande. Genom att arbeta med både förmedling och service får du en helhetsbild och kan ge snabb, relevant och tydlig hjälp.
Du hanterar administrativa uppgifter kopplade till varje förmedling och blir en del av ett team som tillsammans hanterar både snabba vardagsfrågor och mer komplexa ärenden. I tjänsten ingår även att delta vid event som vi eller våra samarbetspartners anordnar.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och minst två års erfarenhet av arbete inom kundservice eller annat serviceyrke som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har god datorvana och är van att arbeta i olika system. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete, arbete kopplat till bostads- eller hyresmarknaden eller om du har arbetat med testning av system vid uppgraderingar och releaser.
Även utbildning eller erfarenhet inom juridik, utbildning eller erfarenhet inom Tech samt språkkunskaper utöver svenska och engelska ses som meriterande.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och pedagogisk. Du är trygg i mötet med människor och har lätt för att förklara även komplex information på ett tydligt och begripligt sätt. Du samarbetar gärna med andra, är flexibel när förutsättningarna förändras och tar ansvar för att ditt arbete håller hög kvalitet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Roger Wiiand, chef kundservice och förmedling, 018-727 13 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Lön utgår i form av månadslön. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBAB-2026-00083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Kundservice & Förmedling Kontakt
Chef kundservice och förmedling
Roger Wiiand 018-727 13 00 Jobbnummer
9724188