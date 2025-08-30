Bokförare till mindre företag

Ekonomiservice i Malmö AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö



Publiceringsdatum
2025-08-30

Om tjänsten
Deltid: ca 4 timmar per dag, 4 dagar i veckan
Möjlighet till heltid i framtiden
Arbetsuppgifter: bokföring, verifikationsregistrering, löpande avstämningar, enklare rapportering

Kvalifikationer
Erfarenhet av bokföring, gärna i mindre företag
Goda kunskaper i Visma
Språkkunskaper: svenska och arabiska (i tal och skrift)

Noggrann, strukturerad och självgående

Vi erbjuder:
Flexibel deltidstjänst med chans till utökade timmar
Möjlighet att växa i rollen och ta mer ansvar
En trevlig arbetsmiljö i ett mindre företag

Är du intresserad? Skicka gärna din ansökan och CV til ekonomimalmo@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
ekonomimalmo@hotmail.com


Arbetsgivare
Ekonomiservice i Malmö AB (org.nr 559258-7876)
Volframgatan 12 (visa karta)
213 64  MALMÖ

Jobbnummer
9483913

