Bokbusschaufför och biblioteksassistent - timvikarie
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Biblioteken i Mölndal består av enheterna Mölndals stadsbibliotek och Närbibliotek med bokbuss, Lindome och Kållereds bibliotek. Enheterna ingår i stadens Kultur- och fritidsförvaltning. Vi har ett nära samarbete mellan enheterna och ett prestigelöst arbetssätt och där vi är många som hjälps åt för att helheten ska bli bra.
Mer information om Biblioteken i Mölndal finner du på vår webbplats https://bibliotek.molndal.se
Hos oss har du frihet att arbeta självständigt, att utforska, pröva och utveckla verksamheten.
Vi söker nu en timvikarie med c-körkort till bokbussen, men som också kan arbeta på övriga bibliotek på enhet Närbibliotek.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som timvikarie arbetar du vid sjukdom och arbetsintensiva perioder. Vi ringer ofta med kort varsel. Du kör bokbussen, men har en stor delaktighet i att hjälpa våra besökare och hantera media, både i bussen och i vårt biblioteksdatasystem. Det kan tidvis bli mycket intensivt vid en hållplats, särskilt vid stopp på förskolor. Det förekommer en del tunga lyft av och på bokbussen.
Tjänstgöring på andra biblioteksenheter kan förekomma.
Arbetet är på dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har stor social kompetens och yrkesmässig erfarenhet av att möta människor i olika åldrar
• God datorvana
• Har ett intresse av läsning och litteratur
• Är trygg i ditt sätt att bemöta besökare och kollegor
• Kommunicerar obehindrat på svenska och anpassar ditt språk till besökare i olika åldrar och kulturell bakgrund.
För tjänsten krävs följande:
Eftersom vår bokbuss är lastbilsregistrerad, krävs C-körkort och vana att köra tunga fordon.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
