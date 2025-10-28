Boendevärd för Coor sökes till Boden
2025-10-28
Är du noggrann, arbetsam och positiv? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management och är med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder alla tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst. Coor ÄR service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi städar, vi välkomnar gäster, vi levererar post och vi sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer. Som en del av teamet kommer du att arbeta med att packa upp, plocka samt sortera husgeråd och andra nödvändigheter till boende. Du kommer även sätta upp affischer med husregler och ordningsföreskrifter för att säkerställa en välfungerande och strukturerad arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har ett öga för detaljer. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande men inte ett krav.
Du bör vara driven och arbetsam, inte rädd för att hjälpa till där det behövs. Det är väldigt meriterande med B-körkort.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på Coor. Det är start omgående och tänkt att pågå ungefär 2 månader. Arbetet är förlagt på heltid.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
