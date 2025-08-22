Boendestödjare till Basvägen LSS
2025-08-22
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Hos oss på Humana Basvägen LSS kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för de som bor på boendet. Hos oss på Humana Basvägen LSS får du även chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Humana Basvägen LSS ligger i Skultorp och är beläget i ett enplanshus med närheten till naturen.
Boendet riktar sig till personkrets 1 enligt § 9.9 LSS för vuxna och har plats för 6 personer.Om tjänsten
Vi söker nu boendestödjare till vår verksamhet för provanställning. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Utbildad undersköterska gärna med inriktning psykiatri alternativt gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet
Minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med epilepsi, autism och intellektuell funktionsnedsättning
Bevisade kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och bildstöd
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Theresia Wilsontheresia.wilsson@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Theresia Wilsson theresia.wilsson@humana.se Jobbnummer
9470461