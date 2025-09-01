Boendestödjare heltid inom socialpsykiatri
Österåkers Kommun / Vårdarjobb / Österåker Visa alla vårdarjobb i Österåker
2025-09-01
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Ditt nya jobb
Nu söker vi en engagerad boendestödjare som vill vara med och stödja våra kunder i vardagen på ett strukturerat och målinriktat sätt.
Boendestödsgruppen är en del av enhet socialpsykiatri egen regi. Gruppen består av 10 medarbetare varav en samordnare. En medarbetare går nu vidare till en annan tjänst och vi söker därför en ny medarbetare till oss.
Vi söker dig som ser möjligheter, har en positiv människosyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarstagande och har en personlig mognad. Du är trygg och stabil som person. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till kunderna på ett lyhört och smidigt sätt.
Som boendestödjare stöttar du kunderna och utgår från deras individuella behov och ge stöd utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med kunden arbetar du med målet att kunden ska klara av ett självständigt liv. Du ger stöd i hemmet och utanför hemmet. Det förekommer ensamarbete då du jobbar självständigt ute hos kunderna. Arbetet utförs både i centrala Åkersberga, men också utanför de centrala delarna, bland annat på Ljusterö.
Du förväntas vara engagerad och ser möjligheter att hitta de arbetsmetoder som alltid ger kunderna stöd med god kvalité. Du förväntas vara en flexibel lagspelare som ser hela enhetens kunder som ditt ansvarsområde.
Som boendestödjare ansvarar du för att:
• Planera och utveckla arbetet tillsammans med andra kollegor.
• Upprätta och följa upp genomförandeplaner.
• Skriva social dokumentation.
• Rapportera utförd tid.
• Tillsammans med kunder och utifrån beställningen utföra boendestöd.
I denna tjänst kommer det att ingå ett ansvarsområde kring planering och schemaläggning, i samarbete med samordnaren. Det är därför viktigt att du är strukturerad, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av planering och schemaläggning. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, t.ex. boendestöd eller hemtjänst. Du har som lägst undersköterskeutbildning med psykiatrikompetens eller annan utbildning som bedöms av arbetsgivaren som likvärdigt. Du ska även ha grundkunskaper inom psykiatri och neuropsykiatri. Det är meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI).
Du ska ha grundläggande datorkunskap och vana vid dokumentation av social journal.
Körkort är ett krav, samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Arbetet kräver att du är självgående men att du uppskattar att arbeta i team. Som person är du lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer. Du har mycket god samarbetsförmåga med myndigheter, biståndshandläggare och andra samarbetspartners. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Innan anställning ska du lämna ett giltigt utdrag från belastningsregistret.
Anställningens omfattning
100 %
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Snarast
Sista ansökningsdag
2025-09-21
Intervjuer kommer att hållas löpande
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Rebecca Palbrink rebecca.palbrink@osteraker.se Jobbnummer
9485873