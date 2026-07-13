Boendestödjare 2 tjänster
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2026-07-13
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Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Glädjevägens gruppboende
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Arbetet utgår från varje kunds individuella behov och syftar till att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen.
Boendestöd beviljas personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är därför individens förutsättningar, behov och utveckling som styr insatserna. Målet är att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I rollen ingår även dokumentation, upprättande av genomförandeplaner samt kontaktmannaskap.
Exempel på arbetsuppgifter
Stöd i vardagssysslor såsom städning, handling, matlagning och bäddning
Dokumentation och rapportering
Utflykter, promenader, träning och andra aktiviteter
Personlig omvårdnad, exempelvis hygien, dusch, toalettbesök och socialt stöd
Stötta och motivera kunden till ökad självständighet i vardagen
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda utifrån kundernas behov och varierar mellan dag-samt jour och kvällspass, både vardagar och helger.
Om Glädjevägen
Gruppboendet Glädjevägen i Hässelby vänder sig till människor, unga och vuxna, med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området.
Gruppboende Glädjevägen ligger i ett villaområde i Hässelby, 15 kilometer nordväst om centrala Stockholm. Här är det nära till trevliga friluftsområden och fem minuter till närmsta matbutik. Vill vi ta oss lite längre sträckor, har boendet en egen bil som vi använder till exempel vid utflykter.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
• Vi ser gärna att du är undersköterska, mentalskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
• Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
• Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
• Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och kan omsätta detta i praktiken i mötet med våra kunder.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: deltid
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Ann-Kristin Ngubu
Telefonnummer: 010-130 30 45
E-postadress: ann-kristin.ngubu@frosunda.s
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059600-2099552". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Glädjevägen 32 (visa karta
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165 75 HÄSSELBY Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
10001826