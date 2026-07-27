Boendestödjare
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2026-07-27
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Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Boendestödet erbjuder individuellt anpassat stöd till personer som behöver hjälp att hantera sin vardag och skapa förutsättningar för ett självständigt liv. Vi möter människor i olika åldrar och livssituationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samsjuklighet, social problematik eller andra livssituationer där ett individuellt anpassat stöd gör skillnad.
Vi arbetar utifrån den enskildes behov, resurser och mål. Genom ett respektfullt bemötande, delaktighet och ett återhämtningsinriktat arbetssätt stärker vi människors möjligheter att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
1 plats(er).
Vill du vara den som gör skillnad när den behövs som mest?
Som boendestödjare möter du människor i olika livssituationer. Du finns där när vardagen känns svår, när strukturen saknas eller när någon behöver stöd för att ta nästa steg mot ett mer självständigt liv. Med ett professionellt bemötande, tålamod och tilltro till människors egna förmågor bidrar du till att skapa trygghet, delaktighet och framtidstro.
Nu söker vi en ny kollega till vårt boendestöd .Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du nära den enskilde och ger stöd utifrån individuella beslut och genomförandeplaner. Du motiverar, vägleder och stöttar personen att utveckla och bibehålla sina egna förmågor.
Arbetet kan bland annat innebära att ge stöd kring:
planering och struktur i vardagen
hushållssysslor och praktiska göromål
kontakter med myndigheter, vård och andra samarbetspartners
ekonomi och andra vardagsnära frågor
social gemenskap och meningsfull fritid
att stärka individens självständighet och delaktighet
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Samverkan med andra verksamheter och professioner är en viktig del av uppdraget. Dokumentation enligt gällande lagstiftning ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
utbildning som socialpedagog, behandlingspedagog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete med människor i behov av stöd
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god datorvana
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri, psykiatri, missbruksvård eller annan verksamhet som riktar sig till personer med komplexa stödbehov. Kunskap om återhämtningsinriktat arbetssätt, motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd. Du har ett professionellt förhållningssätt och möter människor med respekt, tålamod och engagemang. Du tror på individens egna resurser och har förmåga att motivera och skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp som stöttar varandra och där vi tillsammans arbetar för att ge människor förutsättningar att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling (pass eller nationellt id-kort). Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Kommun
(org.nr 212000-2825)
Vadstena kommun (visa karta
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592 80 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena kommun Kontakt
Enhetschef
Malin Tidlund malin.tidlund@vadstena.se +46102347207 Jobbnummer
10012198