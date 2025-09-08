Boendestödjare
Är du intresserad av ett arbete inom socialpsykiatrin med inriktning psykiska funktions variationer? Då kan detta vara något för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Personalen arbetar med boendestöd utifrån biståndsbeslut i Falköpings kommun och samverkar med övrig socialpsykiatri samt sysselsättningen Aktivitetscenter.
Verksamheten arbetar utefter ett hälsoinriktat arbetet sätt vilket innebär att det blir en hel del utevistelse oavsett årstid. Dina idéer på aktiviteter tillsammans med brukare är således värdefulla.
Socialpsykiatrin är ett jobb för Dig som gillar utmaningar och som ser möjligheter i varje individ, är flexibel, har stort tålamod och vill jobba med personer med särskilda behov.
Vår vision
"Vi skall hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi skall genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt"
Vad söker vi hos dig?
Du har social utbildning med inriktning mot psykisk funktions variation alternativt Undersköterska eller Skötare. Erfarenhet av yrket krävs.
Du har en personlig mognad, kan hantera och bemöta individer med särskilda behov. Det skrämmer dig inte om en boende blir upprörd utan du bemöter detta låg affektivt. Du är flexibel och öppen för förändringar. Du sätter de boende och verksamheten främst och har inga problem att följa tagna beslut.
Kunskaper och erfarenhet av arbete med genomförandeplan samt vana av att dokumentera löpande i verksamhetssystemet Viva.
Upplysningar
- Pälsdjur finns i verksamheten.
- Våra brukare kan ha husdjur och/eller är rökare, därför är det viktigt att Du inte är allergisk.
- Du har körkort för manuell växellåda.
- Tjänsten kräver god fysik, då allehanda hushållssysslor ingår i arbetsuppgiften.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
