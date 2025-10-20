Boendeassistent till boenden i Stenhagen
2025-10-20
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Är du utbildad stödpedagog med stark kommunikativ förmåga? Vi söker just nu en stödpedagog till vårt engagerade team. Hos oss får du ett arbete där du får möjlighet att utvecklas och att växa självständigt samtidigt som du får göra verklig skillnad för våra boende. Varmt välkommen med din ansökan!
Våra gruppbostäder har fullt utrustade lägenheter. Utöver dessa finns en bas bestående av ett gemensamt kök och vardagsrum med TV. Maten lagas av personalen och man äter i sin lägenhet men också gemensamt tillsammans i basen. Alla boenden får en egen kontaktman som har huvudansvar för den enskilde vid inflytt. I Stenhagen finns fina strövområden med bra gång- och cykelvägar. Här finns även ett köpcentrum en liten bit från gruppbostaden med närhet till flera olika affärer, vårdcentral och apotek. Arbetet kommer att vara fördelat på två av våra boenden i Stenhagen.
Vi värnar om samarbete där vi arbetar tillsammans inom olika professioner och uppmuntrar kollegialt lärande.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och kunna bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behovet är olika bland brukarna är ingen dag sig lik vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb. Du kommer att arbeta brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att, i samråd med verksamhetschef, driva och utveckla det pedagogiska arbetet på verksamheten. Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet.
Som stödpedagog hos oss förväntas du:
• att föra samtal som stärker individens självständighet, välmående och delaktighet
• att ge stöd i personlig omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter
• att dokumentera insatser och följa upp enligt genomförandeplan
• att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete inom LSS och att ha arbetat med genomförandeplaner. I detta arbete behöver du ha god kännedom om motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande. Du behöver dessutom ha erfarenhet och kännedom om alternativ kompletterande kommunikation (AKK) såsom bildstöd. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Som personer arbetar du bra med komplexa frågor och analyserar olika problem på ett konstruktivt sätt. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet där du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Sist men inte minst har du mod att agera efter din information som finns tillgänglig och din egen övertygelse.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Marjan Akbarin, verksamhetschef, 018-727 82 78.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
