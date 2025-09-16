Bodetablerare
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Maskinuthyrning
Vill du bli en viktig del av ett starkt team och arbeta i en roll där kundupplevelsen alltid står i centrum? Vi på Derome Maskinuthyrning söker nu en Bodetablerare som vill bidra med engagemang, ansvarskänsla och serviceanda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Etablera bodar på våra kunders arbetsplatser samt på depån serva, reparera och underhålla bodar och tillhörande utrustning.
- Arbeta självständigt i arbetsordersystemet och disponera din arbetstid på ett ansvarsfullt sätt
- Vid behov stötta i bodverkstaden och bidra till ordning och reda i verkstad, depå och servicebil
- Aktivt rapportera kvalitetsbrister och delta i förbättringsarbete
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet från liknande roll alternativt erfarenhet från branschen anses meriterande
- Truckkort
- Körkort B
- Liftkort
- Säkra lyft
För att trivas och lyckas i rollen som bodetablerare är det viktigt att du är lösningsorienterad och ordningssam och har en stark vilja att utvecklas och våga tänka nytt. Du har lätt för att samarbeta men även förmåga att arbeta självständigt.
Hos oss får du en varierad vardag där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att våra kunder får en upplevelse över förväntan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
