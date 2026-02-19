Block Advokater söker biträdande jurist
2026-02-19
BLOCK Advokater söker biträdande jurist!
Vill du jobba på en byrå med fart och fläkt och högt i tak? Välkommen med din ansökan i så fall.
Vi söker en person med huvudet på skaft som inte är rädd att kavla upp ärmarna när det behövs.
Erfarenhet av arbete med ärenden om uppehållstillstånd är ett krav. Erfarenhet av vårdnadsmål, LVU och brottmål är meriterande.
Arbetet innefattar biträde till övriga jurister samt arbete med klienter i egna ärenden.
Anställningen innebär även schemalagt arbete i receptionen. Arbetet kan säkert vara krävande ibland men uttråkad blir man sannolikt inte när man arbetar hos oss.
Vi arbetar främst med brottmål, familjerätt, tvångsvårdsmål och utlänningsrätt.
Jur. kand. examen är ett krav.
Byrån har kontor på Kungsholmen i Stockholm samt i Södertälje och Norrtälje.
Anställningen är en provanställning som kan övergå till att gälla tills vidare.
OBS! Vi går löpande genom ansökningar och tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt kandidat. Är du intresserad så dröj inte med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Skriftlig ansökan per e-post.
E-post: fredrik.akerblom@blockadvokater.se Arbetsgivarens referens
Åkerblom AB, Advokatfirman Kontakt
Advokat, delägare
Fredrik Åkerblom fredrik.akerblom@blockadvokater.se 0701460937 Jobbnummer
