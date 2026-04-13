Blivande ST-läkare Mobilia Vårdcentral
2026-04-13
Välkommen till Mobilia Vårdcentral - En arbetsplats som satsar på kvalitet och utveckling!
Mobilia Vårdcentral är ett modernt och privat alternativ till den offentliga vården. Vår vision är att finnas där för våra patienter när de behöver oss som mest, och erbjuda vård av högsta kvalitet med ett personligt bemötande.
Med patientens behov och önskemål i fokus strävar vi efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och service.
Nu söker vi en engagerad legitimerad läkare - med möjlighet till ST-block - som vill bli en del av vår satsning och bidra till vår framtid!
Hos oss blir du en viktig del av vår utvecklingsresa, där vi arbetar för att skapa en nytänkande och innovativ vårdcentral. Tillsammans med ett team av allmänspecialister, seniora läkare med handledaruppdrag och ST-läkare utvecklar vi en dynamisk och kreativ arbetsplats som genomsyras av kvalitet och omtanke.
Som legitimerad läkare hos oss kommer du att:
Utföra undersökningar, utredningar, bedömningar och behandlingar av patienter.
Vara en nyckelperson i verksamhetens utveckling och bidra till att driva mottagningen framåt.
Arbeta med fokus på kvalitet, där uppföljning av kvalitetsmål är en naturlig del av ditt arbete.
Vad vi erbjuder dig
Möjligheter till utveckling inom din profession och som medarbetare.
Inflytande och delaktighet i verksamhetens beslut och utveckling.
En god arbetsmiljö där du själv kan vara med och påverka.
Flexibla arbetsförutsättningar som främjar balans mellan arbete och fritid.
En dynamisk och engagerande arbetsplats med korta beslutsvägar och tydliga mål.
Fokus på kvalitet och service som genomsyrar allt vi gör.
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med erfarenhet av primärvård.
Har ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation.
Är trygg i din yrkesroll och ser utmaningar som möjligheter.
Har lätt för att skapa goda möten med patienter, kollegor och samarbetspartners.
Kommunicerar tydligt och är lösningsorienterad.
Bidrar med engagemang, laganda och arbetsglädje.
Du är en driven och positiv person som ser värdet i att arbeta i team. Du uppskattar en arbetsplats där utveckling och förbättring står i centrum, och du är inte rädd för att ta egna initiativ för att bidra till verksamhetens framgång.
Om du vill vara med och forma framtidens vård tillsammans med oss - tveka inte att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen till Mobilia Vårdcentral, där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
Per Albin Hanssons väg 38
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Perleryd johanna.perleryd@mobiliavardcentral.se 0760948572 Jobbnummer
9849401