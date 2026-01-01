Bli vår nya speciallärare i Eslövs kommun
Vill du arbeta nära elever som verkligen behöver din kompetens?
Hos oss på barn- och elevstödsenheten får du möjlighet att skapa trygghet, utveckling och glädje i en mindre undervisningsgrupp där varje elev får synas.
Barn- och elevstödsenheten samlar kommunens specialistkompetens för att ge elever bästa möjliga stöd. Vi arbetar tvärprofessionellt och nära vårdnadshavare och skolor för att skapa trygga, inkluderande och utvecklande lärmiljöer för varje elev.
Ditt uppdrag
Som speciallärare kommer du att:
• Undervisa elever i mindre grupp och vara en viktig del av deras vardag
• Använda din specialpedagogiska kompetens för att forma undervisning som fungerar för just dem
• Bidra till en lärmiljö där trygghet, struktur och utveckling står i centrum
Vi söker dig som
Har rätt kompetens och engagemang för att stötta elever med särskilda behov på ett professionellt och utvecklande sätt.
• Du är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen i matematik för årskurs 4-9, gärna med fler teoretiska ämnen. Specialpedagogexamen inom andra områden med minst två ämnesbehörigheter välkomnas också
• Har erfarenhet från arbete i särskild undervisningsgrupp
• Tar gärna till sig nya idéer och arbetsmetoder och använder dem för att utveckla både undervisningen och verksamheten
• Nyfiken och vetgirig med stark drivkraft att lära och växa i sitt yrke
• Skapar aktivt goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare
Vi har publicerat den här annonsen tidigare, men ännu inte träffat på rätt kandidat. Är det du som är pusselbiten? Välkommen med din ansökan.
Därför ska du välja Eslövs kommun
I Eslövs kommun är du inte bara en medarbetare - du är en medskapare av framtiden. Med engagemang, nyskapande och allas lika värde som grund arbetar vi tillsammans för våra invånare.
Som medskapare i Eslövs kommun får du ta del av ett generöst förmånspaket med bland annat 3000 kronor i friskvårdsbidrag per år. Du omfattas av trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Läs mer om alla förmåner på Eslövs kommuns webbplats: Förmåner - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/formaner/)
Vi tillämpar löpande urval där samtliga ansökningar beaktas, men ingen anställning kommer att genomföras innan ansökningstiden har gått ut.
Skicka din ansökan digitalt för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Vid problem, kontakta Visma support på 0771-693 693.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv via https://www.polisen.se
eller på närmaste polisstation och visar vid anställning.
Eslövs kommun använder utvalda kanaler för all sin rekrytering. Vi ber därför vänligen att mediesäljare, rekryteringssajter och liknande aktörer avstår från kontakt.
