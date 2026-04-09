Bli vår Kumpan - React Native Developer!
2026-04-09
Vi tycker att det ska vara roligt att gå till arbetet. Att ha en arbetsplats som bygger på gemensamma värderingar, där kollektivet och kompetensen står i centrum. Våra Kumpaner är vår viktigaste tillgång, och det är genom dem som många av våra beslut formas. Här är alla med och påverkar riktningen framåt.
Arbete är inte allt här i livetVisst är det kul att arbeta - särskilt när man får bygga moderna, snabba och användarvänliga mobilapplikationer. Men ibland kommer livet emellan.
Vi är en flexibel arbetsplats och litar på att våra Kumpaner tar kloka beslut som fungerar för både individen och företaget. Hos oss får du sex veckors semester, flexibilitet i vardagen och möjlighet att ibland bryta rutinen med konferenser eller gemensamma aktiviteter.
Det ska löna sig att arbetaBra folk ska ha bra lön.
Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi en generös pensionsavsättning och något vi tycker är extra viktigt: här delar vi på vinsten. När det går bra för oss ska det märkas för alla.
Vi maxar även friskvårdsbidraget och erbjuder en riktigt bra sjukvårdsförsäkring.
Kumpaner är konsulter med gemenskapVår samlingsplats är kontoret vid Mosebacke. Här träffas vi några dagar i veckan, samarbetar och bygger lösningar tillsammans.
Luncher, spontana diskussioner om teknik och ibland en kaffe - eller en öl - framåt eftermiddagen hör till vardagen.
Vem tror vi att du ärDu är en nyfiken utvecklare som brinner för att skapa moderna, snabba och användarvänliga mobilapplikationer. Du har ett starkt intresse för React Native och trivs i gränslandet mellan mobil och webb.
Du gillar att arbeta nära både design och produkt och uppskattar en miljö där beslutsvägarna är korta och tempot högt.
Det du kommer att göraHos oss får du en central roll i ett växande team där du:
Utvecklar mobilapplikationer i React Native
Arbetar med moderna tekniker såsom TypeScript, JavaScript och Next.js
Är med och påverkar tekniska beslut, arkitektur och kodstandarder
Samarbetar nära produkt, design och affärsutveckling
Bygger skalbara lösningar som fungerar sömlöst mellan mobil och webb
Det du behöver kunna när du börjar hos oss
Vi söker dig som trivs i moderna utvecklingsmiljöer och vill vara med och bygga framtidens appar. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst sex års erfarenhet som utvecklare
Stark kompetens inom React Native
Mycket goda kunskaper i JavaScript och TypeScript
Har gedigen erfarenhet av Next.js
Erfarenhet av API-integrationer och mobila arkitekturer
Vana att arbeta i agila team
Förmåga att trivas i en snabbrörlig miljö med korta beslutsvägar
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du också harErfarenhet av publicering till App Store och Google Play
Erfarenhet av molntjänster som AWS (t.ex. Lambda, API Gateway, S3)
Erfarenhet av CI/CD och testning av mobilapplikationer
Erfarenhet av AI-integrationer eller smarta funktioner i appar
Förståelse för hur man bygger datadrivna och intelligenta användarupplevelser
Lite mer om oss
Vi är en webb- och konsultbyrå som funnits sedan 2004. Vi utvecklar webb och appar i moderna tekniska miljöer och arbetar med kunder inom många olika branscher.
Vårt kontor ligger uppe på Mosebacke, precis bredvid Södra Teatern.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på nea@kumpan.se
