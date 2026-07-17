Bli min fantastiska assistent!
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-07-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Kungälv
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Jag är en sprudlande glad 17-åring som bor i underbara Åsa på deltid. Där bor jag i en stor villa nära havet med min pappa, min bonusmamma och mina bonussyskon. Jag letar efter glada och positiva assistenter som kan följa med på mina äventyr!
Jag är alltid på språng och älskar att bada, lyssna på musik och upptäcka olika lekplatser! När Liseberg är öppet åker jag ALLT – det är verkligen det roligaste som finns! Fart och fläkt är min melodi men kan även uppskatta en utflykt bara med dig eller en promenad. Jag gillar att åka bil och kan uppskatta att vi åker i väg du och jag och hela min familj speciellt på helgerna. Jag har en kognitiv funktionsnedsättning och autism, vilket innebär att jag kommunicerar på mitt eget sätt – genom kroppsspråk, tecken och bilder. Jag kan behöva hjälp med att gå, äta, klä på mig och leka, och det skulle vara toppen om du kan vara mitt stöd. Jag har även min rullstol för längre promenader eller om jag behöver det. Jag letar efter någon med barnasinnet kvar, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn med autism och andra funktionsnedsättningar. Om du har jobbat som personlig assistent tidigare är det ett stort plus! Det viktigaste för mig är att du har ett stort ,varmt hjärta och massor av tålamod och engagemang. Vi kommer ha kul tillsammans, det kan jag lova!
Jag söker dig som kan börjar arbeta med mig med start efter sommaren och du ska kunna arbeta var fjärde helg både lördag och söndag 7-16:30 eller 11-22. (Mellan 11-16:30 är ni två personer som arbetar tillsammans).
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
439 52 ÅSA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10005024