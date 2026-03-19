Bli en del av vårt Tekniska team
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett tekniskt utmanande, viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Omvärlden är föränderlig och vårt uppdrag innebär att du ständigt måste ligga i teknikens framkant. Vi ser ständigt lärande och kompetensutveckling som en viktig uppgift och det finns goda möjligheter att specialisera dig mot det som just du brinner för. Hos oss har vi flexibla arbetstider, en bra balans mellan arbete och fritid samt ett stort mått av frihet under ansvar. Vi erbjuder goda friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning på arbetstid.
Söker du en roll där du får påverka teknik, stabilitet, och användarupplevelse - med utrymme att växa?
Vi söker nu ytterligare spets till vårt team som står för stabilitet, support och utveckling av våra it-system - från datorer och applikationer till säkerhet och virtuella miljöer. Du är nyckeln som förbinder teknik med användare - och säkerställer att allt fungerar - så att dina kollegor i övriga organisationen kan fokusera på vad de är bäst på. Du är inte bara en del av teamet, du påverkar hur vi jobbar. Du arbetar med allt från Omnissa Horizon till säkerhet, printlösningar, Exchange och applikationshantering. Du får både frihet att arbeta självständigt och stöd från ett team som bryr sig. Vi tror på samarbete framför ensamarbete och individens drivkraft att göra skillnad.
Kvalifikationer
• Grunder i Windows/Linux - både server och klient
• Erfarenhet av Onissa Horizon (Golden Image, applikationshantering)
• Du har koll på automatisering (PowerShell, Python eller liknande)
• Strukturerat och serviceinriktat arbetssätt - du både löser problem och förebygger dem
• Goda kommunikationsförmågor - både muntligt och skriftligt
• Driv och lösningsorienterat förhållningssätt - du går inte ifrån en utmaning, du medverkar till att lösa den
Meriterande
• Kunskap inom it-säkerhet - du har en djupare förståelse kring varför säkerhet är mer än en kontroll
• ITIL - du är bekant med SLA, incident och changemanagement
• Sharepoint-administration
• Relevanta Certifieringar (t.ex. Microsoft, Virtuella desktoplösningar, CompTIA) - bonus, inte ett krav
Personliga egenskaper
Vi tror att du har en tydlig grund i moral och etik, tillsammans med självinsikt. Du står för dina åsikter - men kan också lyssna, anpassa dig och se det större perspektivet. Du skiljer på det personliga och det professionella - och handlar därför på ett sätt som bygger förtroende. Du tar gärna initiativ, strukturerar ditt arbete, prioriterar och följer upp.
Vidare tror vi att du kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, och underlättar för dina kollegor i teamet att arbeta effektivt och trivas tillsammans. Du sätter upp mål för dig själv - inte bara för att nå dem, utan för att växa. Du söker utmaningar och tar på dig ansvar, och får glädje av att nå resultat tillsammans. Publiceringsdatum2026-03-19Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställningar som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Arbetsort: Stockholm.
Frågor om rekryteringsprocessen mailas till hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Tekniker" i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Enligt Ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9807955