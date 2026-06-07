Blackjack dealer i Gällivare
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Gällivare Visa alla kassapersonalsjobb i Gällivare
2026-06-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Gällivare
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eller i hela Sverige
Cherry Spelglädje söker blivande blackjack dealers som kan jobba både i Gällivare och Kiruna.
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Att arbeta som dealer är ett väldigt roligt och spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Vi erbjuder tre till sex pass i månaden.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper. Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 161 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Körkort är meriterande men ej krav.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Gabriel via mail gabriel.lundqvist@cherry.se
eller 076-834 14 25
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Casinopersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
982 32 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chefscroupier
Gabriel Lundqvist gabriel.lundqvist@cherry.se 076-834 14 25 Jobbnummer
9951184