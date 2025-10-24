Bjurgården kök biträde/lokalvård vikariat
Åre Kommun, Måltid / Restaurangbiträdesjobb / Åre Visa alla restaurangbiträdesjobb i Åre
2025-10-24
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Måltid i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Om köksbiträdesuppdraget
I rollen som köksbiträde ansvarar du för den dagliga driften i kök, matsal och disk, där en arbetsledare leder och fördelar arbetsuppgifterna under dagen. Arbetet omfattar bland annat att förädla grönsaker, vara aktiv i matsalen och vid buffén samt att arbeta i disken. Du bistår även i köket vid behov.
Vår mat lagas från grunden i så stor utsträckning som möjligt och vi använder råvaror av hög kvalitet. Hälften av alla råvaror är ekologiska och vi väljer alltid svenskt kött.
Arbetslag och placering
Du kommer att ingå i ett arbetslag där kockar och köksbiträden samarbetar för att säkerställa en välfungerande verksamhet. Din nuvarande placering är i köket/matsal/lokalvård.
Om lokalvårdsuppdraget
Främst kommer ditt uppdrag som lokalvårdare bestå i daglig, professionell- och hygienisk, städning av bland annat korridorer, entréer, hygienutrymmen, personalrum och trapphus.
På varje arbetsplats finns förutbestämda städinstruktioner som du på egen hand måste kunna läsa och förstå för att kunna säkerställa att uppdraget blir utfört såsom det är överenskommet med verksamheten.
Lokalvårdsarbetet utförs på dagtid i lokaler där verksamhet pågår. Vi städar i skolor, förskolor, äldreboenden, sporthallar, bibliotek och kontorslokaler.
Arbetet är rörligt och varierande men kan också vara fysiskt tungt emellanåt så god fysik är en förutsättning.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du arbetat som köksbiträde samt inom lokalvård tidigare.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, Måltid Kontakt
Avdelningschef Måltid/Lokalvård
Henrik Jansson henrik.jansson@are.se 0647-16445 Jobbnummer
9571997