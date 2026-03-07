Biträde Delikatessdisk

Äspets Rökeri AB / Butikssäljarjobb / Kristianstad
2026-03-07


Vi söker en medarbetare till vår delikatessdisk. Här är kundkontakt och service en stor del av ditt arbete. Givetvis ser vi att du har ett stort intresse för gastronomi. I perioder arbetar du sälv och måste därför kunna planera och genomföra många moment på egen hand. Daglig hantering av råvaror samt beredning av enklare maträtter tillhör vardagssysslor. Stor fördel om du tidigare arbetat med liknande uppgifter.
Varierande arbetstider 8 - 19, även helger. Tjänsten är på 50-60 %, men mer under sommaren.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: malin3ericsson@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Äspets Rökeri AB (org.nr 556744-6553)
Åvägen 4B (visa karta)
296 38  ÅHUS

Jobbnummer
9783255

