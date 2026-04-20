Biträdande Verksamhetschef sökes till Järfälla
Diaverum är en världsledande leverantör inom njursjukvård. Vi bedriver verksamhet i 24 länder och erbjuder vård till över 40 000 patienter vid mer än 400 kliniker. Diaverum har idag dialyskliniker på fem orter i Sverige - Falköping, Nacka, Solna, Södertälje och Järfälla. Vår vision för 2026 är att vi ska vara den arbetsgivare man väljer för de som vill arbeta inom njursjukvård. Vår mission är att våra medarbetare ska kunna leverera den bästa vården inom njursjukvård. Rimmar våra värderingar med dina: Kompetens - passion- Inspiration?Mer information hittar du om Diaverum på www.diaverum.com.
Kom och väx med oss!
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en spännande och mycket utvecklande tjänst till dig som vill göra skillnad i våra patienters liv.
Du kommer att bli en viktig del av ett mycket professionellt och engagerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biträden.
Teamandan är stark och det är laget före jaget som genomsyrar arbetsklimatet på våra kliniker.
Arbetsuppgifter:
I rollen som Biträdande Verksamhetschef har du i samråd med verksamhetschefen ansvar och befogenheter att leda teamet.
Du kommer att arbeta som dialyssjuksköterska 80% men ha avsatt tid för utbildning och administration varje vecka 20%.
Under ca 1-2 års tid ger vi dig möjligheten att utvecklas i rollen genom utbildning, coachning samt praktiskt arbete enligt upprättad utbildningsplan.
Du kommer även få en personligt anpassad introduktion där vi arbetar utefter Diaverums rutiner och processer tillsammans med din mentor.
Utbildning/Erfarenhet:
Legitimerad sjuksköterska som har minst 2 års erfarenhet från att arbeta på en dialysavdelning.
Du är nu redo för nästa steg i karriären och ska ha viljan och ambitionen att bli en av Diaverums framtida Verksamhetschefer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att leda och utveckla team samt viljan att arbeta med ständiga förbättringar.
Förmåner:
• Arbetstider mellan kl 7-19 måndag, onsdag och fredag(dagpass eller kvällspass) och mellan 7-15 tisdag, torsdag och lördag. Söndagar stängt.
• Veckoarbetstid på 37 h/vecka
• Träningsmöjligheter till självkostnadspris
(finns i samma hus)
• Friskvård
• Tillgång till vår interna utbildningsportal dAcademy
• Kollektivavtalsanslutna
• Tjänstepension
• Flexpension
• Möjlighet till bonus
• Fredagsfrukostar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande Verksamhetschef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diaverum Sweden AB
(org.nr 556209-2790)
Järfällavägen 106
)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälladialysen Kontakt
HR chef
Petra Mälarholm petra.malarholm@diaverum.com +46725957712
