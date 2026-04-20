Biträdande vårdenhetschef till Internmedicin
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-20
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utvecklas i en ledande roll? Avdelning 76 söker nu en biträdande vårdenhetschef som vill kombinera ledarskap med kliniskt arbete som sjuksköterska. Hos oss blir du en del av ett välfungerande och trivsamt team där du får möjlighet till en spännande utmaning i karriären.
Vårt anställningserbjudande
Avdelning 76 har en inriktning på allmän internmedicin och våra patienter har ett brett spektrum av internmedicinska diagnoser. Vårt mål är omhändertagande och vård av den akut sjuka patienten. Vi har direktintag från akuten dygnet runt samt övertag från de övriga verksamhetsområden inom sjukhuset vilket gör att du kommer möta och vårda patienter med såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd.
Vi arbetar teambaserat, lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.
Arbetet på avdelningen genomsyras av arbetsglädje, prestigelöshet, samarbete och flexibelt tänkande. Hos oss får och känner du att det går bra att fråga om allt. Oavsett yrkeskategori så hjälps vi åt och arbetar tillsammans på lösningar för att arbetet ska flyta på.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Som biträdande vårdenhetschef hos oss får du ett självständigt och omväxlande uppdrag där du har goda möjligheter att planera och strukturera din arbetsdag. Ditt närmsta team består av vårdenhetschef, ytterligare en biträdande vårdenhetschef samt medicinsk ledningsansvarig läkare. Tillsammans skapar vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där samarbete, tillit och lojalitet är centralt. I rollen får du en viktig funktion i att stödja och utveckla våra medarbetare, stärka samarbete och sammanhållning och därigenom bidra till en trygg, säker och kvalitativ vård. Om du har ett starkt intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling är detta rätt tjänst för dig.
Vårdenhetschefen har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, personal och ekonomi. Som biträdande vårdenhetschef är du en nyckelperson och ett nära stöd i detta uppdrag. Tillsammans arbetar ni med att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du är en viktig del i att skapa ett gott arbetsklimat genom ett närvarande, tillgängligt och inkluderande ledarskap. Du är synlig i det dagliga arbetet, har en löpande dialog med medarbetarna och verkar för tydligt och välfungerande teamarbete där alla strävar mot gemensamma mål.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat daglig planering av verksamheten, bemanning och schemaläggning. Du leder och coachar medarbetare, planerar för kompetensutveckling samt organiserar introduktion och uppföljning av nya kollegor. En viktig del av uppdraget är att driva kvalitets- och förbättringsarbete och att utveckla enheten i positiv riktning. För att du ska vara väl förankrad i verksamheten och omvårdnadsfrågorna ingår klinisk tjänstgöring som sjuksköterska som en naturlig del av rollen. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet inom akutsjukvård. Tidigare erfarenhet från chef-/ledarskap är meriterande. Magisterexamen inom omvårdnad och ledarskapsutbildning ses som meriterande. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god förmåga att skapa samarbete och bygga relationer med andra. Du möter människor med respekt och professionalism och bidrar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du är kommunikativ och tydlig i både dialog och skrift, och har lätt för att lyssna in olika perspektiv för att kunna fatta välgrundade beslut. Du arbetar strukturerat, kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Rollen kräver flexibilitet och en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är engagerad, initiativtagande och ser möjligheter där andra ser hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Tillsvidare, heltid 100%
50% biträdande vårdenhetschef och 50% klinisk tjänstgöring
Du arbetar mestadels dagtid men i den kliniska tjänstgöringen ingår även kvällar samt helgtjänstgöring (var fjärde helg)
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Internmedicin, Avd 76 Kontakt
Malin Gustafsson 08-12358314 Jobbnummer
9864989