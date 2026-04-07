Biträdande universitetslektor i heterogen integration av halvledarmaterial
2026-04-07
Institutionen för Elektro- och informationsteknik, rekryterar en biträdande universitetslektor
Vill du bli framtidens forskningsledare genom banbrytande projekt och forskningsidéer? I så fall har du chansen att börja som biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence. Vi söker nu en lovande, akademiskt ung forskare som kan bygga och leda forskninginom halvledarkomponenter baserade på integration av heterogena material.
Vid årsskiftet 2026/2027 kommer Vetenskapsrådet, Sveriges största vetenskapliga finansiär, att utlysa en attraktiv finansiering för biträdande universitetslektorer med internationell bakgrund. Vår ambition är att anställningar inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence kommer nomineras till denna finansiering.
Anställningen är för närvarande/initialt placerad vid institutionen för elektro- och informationsteknik, avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik, men förväntas innefatta start vetenskapligt samarbete med andra avdelningar vid Lunds universitet samt vid Chalmers. Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från teoretisk elektroteknik till fysikalisk elektronik och halvledarkomponenter. Vår forskning fokuserar på ett brett spektrum av tillämpningar från THz-elektronik, över avancerade beräkningar av elektromagnetiska vågor och växelverkan med materiella strukturer, till neuromorfa strukturer för artificiell intelligens. Vi arbetar också med kvant- och kryogenelektronik, avancerade lågeffektskomponeter och kretskoncept för internet of things, kraftelektronik och design och utvärdering av metamaterial. Vår undervisning omfattar kurser i elektromagnetism, grundläggande och högfrekvent elektronik samt avancerad komponentfysik, på både grundläggande och avancerad nivå och inom forskarutbildningen.
ArbetsuppgifterFör denna anställning söker vi specifikt kompentens inom epitaxiell odling av halvledarkristaller som utnyttjar specifika egenskaper av 2D-material för epitaxi av III-V och/eller III-N halvledarmaterial, med ett övergripande mål att utveckla nya of effektiva elektriska och optiska komponenter. Vidare ingår tillverkning, karakterisering om implementering av halvledande komponenter och kretsar (elektriska och optiska) baserat på dylika material, i samarbete med övrig verskamhet. Relevanta bakgrunder är en stark erfarenhet inom epitaxi och materialkarakterisering och ett intresse för komponenter. Vi vill att du ska utvecklas få ut det bästa av din tid vid Lunds universitet och Institutionen för Elektro och Informationsteknologi. Som biträdande universitetslektor kommer du därför att ha möjlighet att långsiktigt fokusera på den forskning du brinner för. Innehavaren av denna anställning kommer att få disponera merparten av sin tid för egen forskning i samverkan med starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar.En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet i Sverige.Hos oss på avdelningen för Elektromagnetism och Nanoelektronik (EMN) kommer du främst att arbeta med: utveckling av avancerade halvledarmaterial med hjälp av epitaxi, med mål att utveckla nya och effektiva elektriska och optiska komponenter. Specifikt kommer utveckling av heterogen integration av epitaxiella III-V and III-N material genom kombination av epitaxiell växt och 2D-material vara av strakt intresse.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Samarbete med forskare från Chalmers inom ramen för SFO:n.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektorDu ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom fysik, nanovetenskap, materialvetenskap, elektroteknik eller liknande. I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen inom de senaste sju (7 ) åren, räknat från sista ansökningsdag för anställningen.
Krav - vad du måste ha med dig för att vara aktuell för anställningenFör att ha möjlighet att erbjudas anställning som biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence söker vi den som:
Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
Har god pedagogisk förmåga
Har aktuell erfarenhet från forskning i halvledarmaterial utanför Sverige
Har en färdig projektplan/forskningsplan för ett innovativt projekt inom forskning i halvledarmaterial, som du skickar in med din ansökan. Speciellt prioriterar vi utveckling av heterogen integration av epitaxiella III-V och III-N material med 2D material och interaktion med andra forskare vid avdelningen, institutionen samt andra verksamheter inom SFO:n. Planen ska omfatta 1000-1500 ord.
Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga.
God kommunikativ förmåga.
Har mycket god nivå på engelska i tal och skrift.
Har god motivation och förmåga att lära dig svenska.
Inte har fått lön eller stipendium från Sverige sedan 31 december 2022
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut utanför Sverige eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
Praktiskt erfarenhet av renrumsarbete relaterat till halvledare och halvledarkomponenter.
Praktisk erfarenhet av epitaxiell odling av halvledarkristaller.
God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
Se annonsen i sin helhet och sök här: www.lu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Klas Anshelms väg 10 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Erik Lind erik.lind@eit.lth.se
9839108