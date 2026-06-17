Biträdande universitetslektor i byggteknik
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2026-06-17
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Högskolan Dalarna utlyser en tjänst som biträdande lektor inom byggteknik med forskning och utbildning på grund och avancerad nivå, vid avdelningen för samhällsbyggnad, industriell teknik och ekonomi.
Din arbetsdag som universitetslektor
I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning. I forskningen ingår att forska självständigt samt tillsammans med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Det ingår också att söka forskningsmedel i externa utlysningar och koordinera gemensamma ansökningar med kollegor i forskningsgruppen.
Forskningen kommer i ett första skede vara kopplad till projekten Effektiva testmiljöer och BOOST som spänner över olika tematiska områden. Forskningsprojekten behöver bemannas med en forskare inom arkitektur och samhällsplanering med erfarenhet av kvalitativa metoder och samverkan. Du som biträdande lektor förväntas även söka ytterligare projekt inom motsvarande områden.
Inom undervisningen är du kursansvarig för flera kurser och deltar i kursmoment inom kurser med fokus på arkitektur, samhällsplanering och hållbar utveckling. Handledning och examinering av studenter i projekt och examensarbeten ingår också. I takt med att programmen förändras kan det även ingår att omforma eller forma nya kurser. Även programansvar kan komma att bli aktuellt.
Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.
Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
För denna anställning krävs specifikt
doktorsexamen inom planering, arkitektur eller liknande.
Utbildningsbakgrund eller forskningserfarenhet inom arkitektur och samhällsplanering.
Förmåga att tala och skriva flytande på både svenska och engelska, vilket krävs både i forskningsprojekt och undervisning.
Erfarenhet av undervisning inom arkitektur och samhällsplanering
Det är meriterande om du har
Erlagt högskolepedagogisk utbildning
Yrkeserfarenhet inom arkitektur och/eller planering
Erfarenhet av samverkansprojekt med olika typer av aktörer
Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga och ser helheten. I rollen är du duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga.
Resterande del av arbetet innebär att du har förmåga att arbeta självständigt, vilket innebär att du tar ansvar för planering, är driven och tar initiativ.
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. Pedagogiskt prov kan komma att tillämpas.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas. Vid tillsvidareanställning av universitetslektor sker sakkunnigbedömning av de sökandes behörighet samt skicklighet.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. https://www.du.se/globalassets/sp/styrdokument/anstallningsordning-for-larare-vid-hogskolan-dalarna.pdf
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år, med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.
Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
Tillträde snarast. Vikariat kan komma i fråga i väntan på tillsättning av tjänst.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.
Ansökan ska innehålla
CV/meritförteckning
relevanta intyg och betyg
fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, http://www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta mailto:rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta mailto:rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-07-06.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
783 27 BORLÄNGE Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Avdelningsledare
Anders Forsman afm@du.se +4623778956 Jobbnummer
9969129