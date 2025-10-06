Biträdande universitetslektor i avfallsteknik
2025-10-06
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) vid Luleå tekniska universitet söker en biträdande universitetslektor som drivs av intresset att fördjupa sin expertis inom avancerade miljöteknologier, särskilt med fokus på långlivade föroreningar såsom PFAS, PAH, antibiotika och bekämpningsmedel. Tjänsten är avsedd att stärka den pågående forskningen inom forskargruppen avfallsteknik, med inriktning på avfallshantering, cirkulära materialflöden, avgiftning av avfall samt miljösaneringar - alla viktiga områden för att driva utvecklingen mot ett hållbart och miljömässigt ansvarsfullt samhälle. Den biträdande universitetslektorn kommer att bidra till utvecklingen av forskning och utbildning genom att studera och utveckla avancerade behandlingsmetoder samt integrerade behandlingskedjor för avfall, förorenade jordar och grundvatten.
Rekryteringen ligger i linje med universitetets vision att etablera sig bland de ledande inom miljöteknik och att bygga starka internationella forskningssamarbeten genom att utnyttja en unik forsknings- och utbildningsmiljö.
Ämnesbeskrivning
Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
En biträdande universitetslektor ska huvudsakligen vara engagerad i forskning och undervisning. Du kommer att handleda en doktorand och leda forskningsprojekt. Du förväntas vara medförfattare till vetenskapliga artiklar för publicering i internationella refereegranskade tidskrifter samt presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt att skriva och lämna in nya projektförslag för extern finansiering. Du förväntas också bidra till forskningsmiljön vid institutionen genom deltagande i möten, evenemang och samarbeten.
Behörighet
För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande
• ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• vetenskaplig skicklighet
• övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder gäller vid denna rekrytering:
• förmåga att samarbeta med det omgivande samhället och relevanta intressenter
• förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
• förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete
• förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.
Bland bedömningskriterierna ges företräde åt vetenskaplig skicklighet samt förmågan att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.
Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.
Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.
Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta prof. Jurate Kumpiene, +46 920-49 3020, jurate.kumpiene@ltu.se
SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
Sista dag att ansöka är 30 novmeber 2025
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 30 novmeber 2025
Referensnummer: 3829-2025
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9542134