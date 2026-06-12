Biträdande universitetslektor i arkeologi
Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård / Högskolejobb / Gotland Visa alla högskolejobb i Gotland
2026-06-12
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Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård, Uppsala universitet, söker en biträdande universitetslektor i arkeologi med placering vid Campus Gotland i Visby. Anställningen innebär att vara del av en dynamisk och expansiv forskningsmiljö med strax under hundra medarbetare i både Visby och Uppsala. I den sammanlagda institutionsmiljön ingår sju huvudområden med undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, assyriologi, egyptologi, kulturvård, osteologi, och global miljöhistoria.
Institutionens verksamhet vid Campus Gotland är i en expansiv fas och omfattar i dagsläget ett trettiotal medarbetare verksamma inom kulturvård, arkeologi och osteologi. Vi vill ytterligare förstärka miljön genom att rekrytera en biträdande universitetslektor i arkeologi. I nära samarbete med övriga medarbetare förväntas personen bidra till kvalitetsdriven undervisning på grundnivå och avancerad nivå, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Genom sin forskningskompetens och sitt vetenskapliga engagemang förväntas den sökande bidra till det strategiska fokusområdet Kulturarv vid Uppsala universitet Campus Gotland genom att aktivt delta i forskningsmiljön och bidra till tvärvetenskaplig forskning som främjar interdisciplinära synergier och utvecklar kulturarvsforskningen.
Anställningsperiod och befordran
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning och administration inom arkeologi. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av både studenter och doktorander. Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete i fält på samtliga nivåer. Delar av undervisningen sker över videolänk. Andelen undervisning, inklusive kursadministration, uppgår till högst 50 procent.
Forskningen omfattar minst 50 procent av heltidsanställningen. Den egna forskningen syftar till att stärka och utveckla institutionens forskningsprofil inom arkeologi, samt fokusområdet kulturarv i samarbete med Campus Gotlands övriga huvudområden. Forskning innefattar också aktivt arbete med att söka externa forskningsanslag och därigenom bidra till att öka andelarna av bidragsforskning samt till ökad rekrytering av doktorander och forskare vid institutionen.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i arkeologi är den som avlagt doktorsexamen i arkeologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och har visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Även administrativ skicklighet och förmåga till samverkan kommer att bedömas.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida för jobbannonser.
Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:
Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
Redovisning av vetenskapliga meriter
Beskrivning av planerad forskning
Publikationsförteckning
Redovisning av pedagogiska meriter
Redovisning av övriga meriter
Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (högst fem)
Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt Christoph Kilger, 018-471 83 12, christoph.kilger@arkeologi.uu.se
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 48 månader, med 6 månaders provanställning. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård Jobbnummer
9961649