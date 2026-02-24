Biträdande Signalskyddschef
Försvarsmakten / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-02-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om FMTIS
FMTIS (Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband) utgör grunden för Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Vi är en viktig del av ett starkare försvar som klarar varje hot och möter varje utmaning. Med en unik kombination av civil och militär kompetens löser vi vår uppgift och bidrar till Försvarsmaktens ledningsförmåga. FMTIS har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem. Systemen stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. FMTIS finns där Försvarsmakten finns. Förbandet har över 2000 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Staben är förbandschefens stöd i ledning och styrning av förbandet. Inom staben finns olika operativa funktioner inom bland annat HR/personal, underrättelse- och säkerhetstjänst, kommunikation, ekonomi och logistik. I staben ingår också förbandets insatsledning och planeringsfunktion. Signalskyddstjänst är en central del i att skydda Försvarsmaktens ledningssystem och informationstillgångar.
Vi erbjuder
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som biträdande signalskyddschef ingår du i signalsskyddssektionen vid FMTIS Stab Ledningssystemsavdelningen J6. I sektionens uppgift ingår stöd till förbandets enheter men även andra organisationsenheter inom totalförsvaret med bland annat:
• Verka som enheten Stabens Bitr Signalskyddschef
• Skriva och fastställa instruktioner, rutiner och ordrar
• Deltar i genomförande av signalskyddskontroller
• Delta i planering, projekt, övningar mm.
• Handläggare vid FMTIS som sk. "Nyckelansvarig Verksamhetsutövare", NAV och "beställande verksamhetsställe" BV
• Administration och beställning av signalskyddsnycklar, aktiva kort och certifikat
• Ansvarar för att signalskyddsmateriel inventeras enligt regelverk
• Stödja FMTIS Signalskydd med övriga uppgifter som finns på sektionen
Dina arbetsuppgifter består främst i att stötta signalskyddschefen men i rollen som biträdande signalskyddschef kommer du även att få ansvaret för stabens signalskydd.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• Utbildad signalskyddchef, i Försvarsmakten eller civil alternativt kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
• Godkänd gymnasieexamen
• Körkort B manuellDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig och driven med förmåga att strukturera det egna som andras arbete. Du är noggrann och upprätthåller god säkerhet, trots många samtida uppdrag. Du är flexibel och har lätt för att skapa kontaktnät och upprätthålla relationer. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad signalskyddslärare
• Gymnasiekompetens med teknisk inriktning eller likande
• Erfarenhet från internationellt samarbete
• Erfarenhet av utländska signalskyddssystem
• Erfarenhet från arbete med FM ledningssystem
• Erfarenhet som Kortadministratör A och B
• Erfarenhet från TSA-rutin och KaP Light
• Genomförd militär grundutbildning, (Värnplikt, GMU, FSS, Hemvärnet eller motsv.), utlandstjänst eller tidigare erfarenhet att arbeta inom FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänsten kan sökas av både militär och civil.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Örebro, regelbundna resor i tjänsten förekommer.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
För upplysningar om tjänsten och information om rekryteringsprocessen
Marie Fredne, nås på telefon via växeln 010-82 510 00.
Fackliga företrädare
OFRS-Martin Sparr
SEKO-Matz Felix
SACO-Agneta Landqvist
OFRSO-Heikki Videll.
Samtliga nås via växeln 010-82 510 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motivierar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9760098