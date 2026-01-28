Biträdande rektor till Värner Rydénskolan
Vill du ha ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete med stor självständighet? Vill du vara med och göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Då är det just dig vi söker som skolledare på Värner Rydénskolan!
Nu söker vi en engagerad och driven biträdande rektor till vår ledningsgrupp. Du blir en del av Värner Rydénskolan ledningsteam bestående av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.
Som biträdande rektor på Värner Rydénskolan är du direkt underställd rektor och ansvarar för:
• Ansvar för särskild undervisningsgrupp (SU-grupp)
• Övergripande ansvar för systematiskt kvalitetsarbete och fortbildning av personal i elevhälsan och SU-grupperna
• Övergripande ansvar för Värner Rydénskolan åtagande med läsning (åtagande under minst 2 år)
• Ansvar för inkluderande undervisning på fritidshemmet utifrån arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö Stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Du är drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.
Hos oss får du chansen att utvecklas i din roll som skolledare på en skola med såväl utmaningar som stora möjligheter. På Värner Rydénskolan gör du, tillsammans med andra, skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har examen som speciallärare eller specialpedagog. Meriterande om du är behörig att undervisa i Sv/SvA. För tjänsten krävs skolledarerfarenhet, erfarenhet av att leda utvecklingsarbete. Du besitter även pedagogisk insikt, vilket definieras som minst 30 hp pedagogik och minst tre års elevnära arbete. Meriterande för tjänsten är ledarutvecklingsutbildning såsom rektorsutbildning, KY-utbildning eller motsvarande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda fritidshemmet.
Som person är du en trygg och målmedveten ledare med en stark inre motivation att styra och ta ansvar. Du har en god strategisk förmåga och arbetar strukturerat för att nå resultat, även när du hanterar flera parallella uppgifter. Vidare är du en samarbetsvillig lagspelare som behåller lugnet och balansen i svåra samtal, där du kombinerar uppriktighet med stor ödmjukhet.
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 400 elever. Vi är en resursstark skola med egna särskilda undervisningsgrupper, 10 förstelärare, driven personal och utöver det en kompetent och stark elevhälsa. Vårt fritidshem har tre avdelningar med ca 150 elever. Hos oss finner du elever med stor lust till lärande och nyfikenhet på livet och engagerade kollegor som med varmt hjärta brinner för att skapa varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
