Biträdande rektor till Pilängsskolan i Lomma
Lomma Kommun / Pedagogchefsjobb / Lomma Visa alla pedagogchefsjobb i Lomma
2025-11-06
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma Kommun i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Pilängskolan söker en biträdande rektor som vill bli en del av vår fantastiska skola och team. Skolan har idag 825 elever i årskurs 2 - 9. Ledningsteamet på Pilängskolan består idag av rektor och två biträdande rektorer, varav en är huvudansvarig för årskurserna 2-6 och en för årskurserna 7- 9.
Från och med hösten 2026 kommer nuvarande Strandskolan att flytta in på Pilängskolan och vi blir en F-9 skola med närmre 1000 elever. I tjänsten som biträdande rektor kommer du att under vårterminen 2026 tjänstgöra både på Strandskolan och på Pilängskolan för att från och med hösten 2026 ansvara för årskurs F-3 på Pilängskolan. Du kommer att ha en central roll i flytten av Strandskolans verksamhet till Pilängskolan och vara en viktig del i skapandet av en ny organisation och sammanhang på Pilängsskolan.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att leda och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med dina medarbetare och övriga skolledare. Tillsammans med rektor och biträdande rektorer kommer du att arbeta med ledning av Pilängsskolans dagliga verksamhet och dess utveckling i ett längre perspektiv. Samtidigt har du flera operativa arbetsuppgifter som rekrytering, LAS-hantering och schemaläggning. Rollen kräver att du som ledare är flexibel, tillitsfull, lyhörd och tydlig samt skapar goda förutsättningar för ständig utveckling av ledarskap, kultur, struktur och systematik.
Du är van att driva projekt och ser möjligheter med förändringar samtidigt som du engagerar och skapar förtroende för att kunna bedriva framgångsrik skolutveckling. Du verkar för en lärande organisation med goda relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vidare är du delaktig i skolans elevhälsoarbete och innehar arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som rektor eller biträdande rektor i F-3 skola, har pedagogisk högskoleeamen med lärarlegitimation och ett stort intresse av att leda en skola i förändring. Du har mycket god digital kompetens och systemvana. Du har sedan tidigare erfarenhet av större förändringsprocesser i skolverksamhet och erfarenhet eller kompetens inom projektledning. Det är meriterande om du har erfarenhet av schemaläggning och gått rektorsutbildningen.
Du har god kommunikation med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Som person är du en tydlig ledare med driv och engagemang inför ditt uppdrag. Du värdesätter samarbete och öppen kommunikation men har också en god förmåga att kunna arbeta självständigt.
ÖVRIGT
Tillsvidareanställning, 100%
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler på Pilängsskolan fredag 28 november och 4 december.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "99-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Kontakt
Rektor Pilängsskolan
Veronica Pierreville 040-641 13 50 Jobbnummer
9591315