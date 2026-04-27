Biträdande rektor till Lundenskolan
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27
Välkommen till att jobba i vårt team av biträdande rektorer i Centrum 15 som består av Lundenskolan F-9, Lundenskolan AGR, Ånässkolan F-6 och Bagaregårdsskolan F-6!
Lundenskolan är en av Göteborgs största grundskolor. I våra två skolbyggnader går cirka 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. I verksamheten ingår anpassad grundskola, särskilda undervisningsgrupper och förberedelsegrupp för nyanlända. Skolan står också inför en spännande om- och tillbyggnad med viss utökning av verksamheten. Lundenskolan har ett centralt läge och nära till stadens stora kulturutbud. Skolgården bjuder in till lek och rörelse och i anslutning till skolan finns skog och natur lämpliga för utomhuspedagogik. Skolan har en ny idrottshall som togs i bruk november 2018. Lundenskolan är en arbetsplats där arbetsglädjen är stor och där en blandning av olika professioner tillsammans arbetar för elevernas bästa.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega i skolledningsteamet. I skolans ledningsteam ingår sex biträdande rektorer med ansvar för olika delar av vår verksamhet. Det uppdrag som nu ska bemannas handlar om ansvar för årskurs 4-9 på Lundenskolan. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina biträdande rektorskollegor och under rektors ledning.
I detta uppdrag har du även tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.
Som biträdande på Lundenskolan har du en mycket varierande tjänst. Du kommer att ansvara för verksamhet, personal och elever. Du har ett nära samarbete med elevhälsan och du driver utvecklingsarbete med den personalgrupp du ansvarar för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 HP där pedagogik har varit en del av utbildningen. Du ska också ha 4 års erfarenhet av arbete i skola och tidigare ledarerfarenhet.
För tjänsten är det även meriterande om du:
har gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
har skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
har kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskola
har erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
har erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
har god erfarenhet av arbete i och utveckling av de tidigare skolårens verksamhet
har dokumenterade kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv.
Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla även obekväma budskap när det behövs. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Om du ser dig själv som en lagspelare som gärna finner en plats i det kollektiva då har du kommit rätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat områdeÖvrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anders Wallin anders.wallin@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9876404