Biträdande rektor till fritidshem, Viksbergskolan
2026-04-16
Om jobbet
Viksbergskolan är en F-6-skola med 355 elever, naturskönt belägen i utkanten av Södertälje. Skolan är kommunens nyaste grundskola och erbjuder en modern lärmiljö med goda förutsättningar för både undervisning och fritidsverksamhet.
Skolan är certifierad som en Generation Pep-skola, där rörelse och hälsa är en naturlig del av vardagen för både elever och personal. Utomhusmiljön används aktivt i undervisningen och erbjuder pedagogiska miljöer som uteklassrum och odlingsytor. Eleverna ges möjlighet till både organiserade aktiviteter och egenstyrd lek, vilket bidrar till trygghet, trivsel och goda lärandeförutsättningar.
Viksbergskolan arbetar med fokus på en förutsägbar, relationell och tillgänglig undervisning. Med hög lärarbehörighet och ett strukturerat arbetssätt skapas en verksamhet med god kvalitet både under skoltid och i fritidshemmet. Skolan arbetar även aktivt med hållbarhetsfrågor och erbjuder en miljöcertifierad skolbyggnad samt näringsrik mat från eget tillagningskök.
Vill du leda - och samtidigt vara nära verksamheten?
I Södertälje kommun satsar vi på skolan som vår viktigaste framtidsfråga. Nu söker vi dig som vill kombinera ett tydligt pedagogiskt ledarskap med ett nära arbete i fritidshemmets vardag.
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad! Inte bara genom beslut, utan genom närvaro, relationer och utveckling i praktiken.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. Du omsätter mål och riktning till konkret verksamhet och bidrar till delaktighet genom att uppmuntra och ta tillvara på idéer.
Du är en tydlig och närvarande ledare som ger stöd, skapar struktur och driver utveckling. I ditt ledarskap utgår du från kommunens värdegrund och är en förebild i organisationen.
Uppdraget
Som biträdande rektor för fritidshemmet har du en central roll i att leda och utveckla verksamheten. Tjänsten är delad mellan ledarskap och operativt arbete i fritidshemmet, vilket ger dig en nära koppling till verksamhetens vardag.
Du leder det pedagogiska utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet, där elevernas trygghet, lärande och utveckling står i centrum.
I uppdraget ingår att:
Leda och utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet
Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av lovverksamheten
Ha personalansvar och stötta medarbetare i deras utveckling
Driva systematiskt kvalitetsarbete från analys till förbättring
Säkerställa att verksamheten följer skollag och läroplan (Lgr22)
Bidra i skolans ledningsgrupp och i det övergripande utvecklingsarbetet
Skapa struktur, tydlighet och god organisation i verksamheten
Schemaläggning för fritidshemmets personal
En del av tjänsten innebär också att du arbetar i fritidshemmets dagliga verksamhet, där du:
Är närvarande i mötet med elever
Bidrar till planering och genomförande av undervisning
Är en pedagogisk förebild i verksamheten
Bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god förmåga att skapa relationer och bygga förtroende. Du är närvarande i verksamheten och kommunicerar på ett tydligt, lyhört och respektfullt sätt.
Du har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och kan omsätta analys till konkreta förbättringar. Samtidigt har du förmåga att skapa struktur och långsiktighet i arbetet.
Pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av arbete i fritidshem
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis som arbetslagsledare
God kunskap om skollag och läroplan
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God digital kompetens
Meriterande:
Rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
Erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Kunskaper i schemaläggning (Skola 24)Dina personliga egenskaper
Du är en tydlig och strukturerad ledare
Du är relationsskapande och bygger tillit
Du är analytisk och utvecklingsinriktad
Du är flexibel och lösningsfokuserad
Du har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Välkommen till en arbetsplats som präglas av engagerade och kompetenta medarbetare som samarbetar med elevernas bästa i fokus. Här finns en skolledning bestående av rektor och bitr biträdande rektor samt administrativt stöd och tillgång till elevhälsans olika kompetenser. Här finns goda förutsättningar att leda och utveckla en verksamhet där kvalitet i undervisningen, trygghet och elevernas utveckling står i centrum.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rektor
Olof Gunnarsson Olof.Gunnarsson@skolasodertalje.se Jobbnummer
9857462