Biträdande rektor till Bjurslättsskolan
2026-01-09
Bjurslättsskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan.
Skolan har ca 600 elever och verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola åk 16 samt fritidshem.
Bjurslättskolan ingår i ett aktivt områdesarbete med syfte att bli en mötesplats för både barn, elever och deras föräldrar i syfte att stärka närområdet, förbättra elevernas resultat, öka trygghet och studiero samt ge barn och unga en meningsfull fritid.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande rektor till utbildningsområdet Hisingen. Hisingen består av 20 skolområden och du kommer att tillhöra skolområde 5. Inom skolområde 5 finns Bjurslättsskolan där vi söker en ny kollega i vårt ledningsteam som kommer ansvara för skola och Fritidshem i åk 3-6. Vi är ett team på 3 biträdande rektorer och en rektor.
Som biträdande rektor innebär ditt arbeta att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och aktiv i skolledningen/ingår i skolledning. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du som biträdande rektor har som uppdrag att få skolan att gå i en gemensam riktning som skolledningen och rektor beslutat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning.
• Har minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• Har arbetat som ledare/chef
• Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell och staden nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskola
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning.
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
• Rektorsutbildning är meriterande.
• Ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar är meriterande.
• Skolledarerfarenhet är meriterande.
• Att ha specialpedagogisk erfarenhet är meriterande
• Arbetat med någon form av skolutveckling är meriterande
Som biträdande rektor motiveras du av att driva skolutveckling med tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du ska på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Som biträdande rektor ska du kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme. Vidare är du en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
