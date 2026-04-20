Biträdande rektor Solbergaskolan
2026-04-20
Solbergaskolan
Solbergaskolan är centralt belägen i Visby, med närhet till Östercentrum och Visby ringmur. Vi utgör en dynamisk arbetsplats med ca 620 elever och 85 dedikerade medarbetare. Skolan omfattar årskurserna 7-9, en förberedelsegrupp för nyanlända elever samt särskilda undervisningsgrupper för elever i specifika svårigheter. Vi är integrerade med resursskolan tal- och språk 7-9 samt anpassad grundskola årskurs 4-9, vilket möjliggör ett givande samarbete.
Vår vision är att genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en inspirerande studiemiljö för alla. Genom kontinuerlig skolutveckling strävar vi efter att vara en framstående skola, med särskild inriktning på trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt kompetens och ett positivt arbetsklimat utgör grunden för den arbetsplats du förväntas leda. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer.
Ta gärna en titt på vår hemsida för aktuell information om vår verksamhet, uppbyggnaden av vår elevhälsa samt resultat och måluppfyllelse.
Som biträdande rektor driver du skolans utveckling genom att säkerställa måluppfyllelsen och främja verksamhetsutvecklingen. Du fungerar dessutom som coach och stärker den pedagogiska utvecklingen hos ditt team.
Du har personalansvar för cirka 25-30 medarbetare och, i samarbete med övrig skolledning, ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal samt den årliga lönerevisionen. Tillsammans arbetar ni för att förverkliga läroplanens mål och de kommunala besluten, och du initierar förändrings- och utvecklingsinsatser som förbättrar både elevernas och personalens välbefinnande.
Du delar ansvaret för elevernas och personalens välbefinnande, värdesätter samverkan och skapar en positiv, stimulerande atmosfär. Dessutom bär du arbetsmiljöansvaret för dina medarbetare och ser till att skolan erbjuder en trygg, hälsosam och inspirerande arbets- och lärandemiljö för både personal och elever.
Som representant för skolan deltar du i samarbetet med övriga skolor i norra Visby och i dialogen med andra rektorer inom grundskolan. Du förespråkar öppen kommunikation och aktivt samarbete, samt medverkar i fördelningen av resurser för elevhälsoarbetet för att skapa en trygg och stödjande miljö.
I ditt dagliga arbete hanterar du administrativa uppgifter såsom dokumentation, tjänstefördelning och schemafrågor. Ditt ledarskap präglas av ett starkt samarbete i skolledningen, vilket skapar en enhetlig ledningsstruktur. Genom din passion för utbildning är du med och formar en framtid där varje individ får möjlighet att nå sin fulla potential.
Vem är du?
Vi söker dig som har en pedagogisk examen från högskola eller universitet samt lärarlegitimation.
Du har arbetslivserfarenhet inom skola och din erfarenhet av att arbeta i enlighet med styrdokument och skollagen är av stor betydelse för oss. B-körkort är ett krav och du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Det är meriterande med aktuell och flerårig skolledarerfarenhet samt rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från högstadiet och är väl förtrogen inom området betyg och bedömning. Din förmåga att hantera digitala verktyg och att lära dig och navigera i olika system är också något vi värderar högt. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av administrativa uppgifter såsom dokumentation, tjänstefördelning och schemafrågor samt arbetsmiljöfrågor.
För att lyckas i rollen som biträdande rektor är det viktigt att du är en tydlig och kommunikativ ledare med stark personlig mognad. Du inger förtroende och trivs med att driva arbetet framåt samt skapa delaktighet och arbetsglädje. Du är strukturerad och har en god förmåga att planera ditt arbete.
Din förmåga att vara utvecklingsorienterad, samtidigt som du är en stabil ledare som drar nytta av dina erfarenheter och omgivning, är viktig för oss. Genom din helhetssyn kan du se samband mellan olika skolområden och fatta välavvägda beslut. Med din relationsskapande förmåga bygger du starka samarbeten och skapar goda relationer både internt och externt, vilket stärker skolans trovärdighet. Din organisatoriska och målinriktade approach visar gott omdöme vid ageranden och beslutsfattande. Dessutom är du lösningsfokuserad och ser möjligheter i olika situationer. Eftersom du representerar skolan i olika sammanhang och är dess ansikte utåt, värdesätter vi din förmåga att kommunicera effektivt och etablera trovärdighet.
Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
621 24 VISBY
För detta jobb krävs körkort.
Solbergaskolan
