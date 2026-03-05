Biträdande rektor Häggvik/Skälby
Kom till Sollentuna - mitt i möjligheterna
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Häggvik-Skälbyskolan är en F-9-skola med ca 570 elever. Skolan har två delar; Skälby åk F-3 som ligger på Skälbyvägen i ett nybyggt skolhus med ca 230 elever och Häggvik åk 4-9. Ca 330 elever, som ligger i en klassisk skolbyggnad på Sollentunavägen som vi delar med Sollentuna Musikklasser. Häggvik-Skälbyskolan är en väl fungerande skola med goda rutiner och strukturer.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande rektor som vill fortsätta att utveckla vår F-3-verksamhet inom ramen för F-9-skolan, Häggvik-Skälby. Du blir en viktig del av en skolledning som arbetar nära verksamheten, med fokus på ledarskap, relationer och resultat.
I rollen kommer du att ansvara för att driva den pedagogiska utvecklingen för våra yngre elever med särskilt fokus på matematik och svenska. Du bidrar aktivt till att skola och fritids samarbetar för att skapa en röd tråd under hela dagen. Här leder och engagerar du personalen i elevhälsoarbetet och systematiskt kvalitetsarbete med målet att varje elev ska ges förutsättningar att komma till sin rätt. Du ingår i skolans elevhälsoteam som arbetar förebyggande och främjande för de årskurser som ingår i ditt ansvarsområde. Du kommer ha ett nära samarbete med specialpedagog och speciallärare för F-3.
Vi ser ett ledarskap som är lyhört, bygger tillit, skapar goda relationer och är lösningsfokuserat och framåtblickande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som skolledare, har en lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar och påbörjat eller genomfört den statliga rektorsutbildningen.
Vi ser att du är tydlig i ditt ledarskap och är skicklig i att skapa långsiktiga och hållbara relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du är självgående i ledarrollen men trivs med att samarbeta i en skolledning kring de strategiska frågorna F-9. Du har god förmåga att skapa överblick över hela F-3-verksamheten och är väl förtrogen med såväl skolans och fritidshemmets uppdrag och styrdokument. Med helhetssyn på elevernas hela skoldag kan du ange riktningen för verksamhetens utveckling mot uppsatta mål samt prioritera och initiera insatser som säkerställer kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse i såväl skola som fritidshem.
Som person är du nyfiken, kommunikativ och prestigelös, med hög tillit till personalen och en tydlig operativ förmåga att entusiasmera och driva utveckling framåt.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs bakgrundskontroll och registerutdrag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett viktigt och spännande skolledaruppdrag i en stark skolkommun. Du kommer ingå i ett nätverk med biträdande rektorer i kommunen. Rollen ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar.
Välkommen med din ansökan
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
