Biträdande rektor grundskola
Campus Manilla Utbildning AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-09-10
Om tjänsten
Campus Manilla söker en biträdande rektor med ansvar för grundskolans högstadium.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning som är relevant för tjänsten. Du har god kunskap om grundskolans verksamhet, god pedagogisk insikt och har ett starkt intresse för skolutveckling. Som person har du förmåga att skapa goda relationer, är analytisk, strukturerad och har förmåga att arbeta med flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du är tydlig och kan samtidigt skapa engagemang och delaktighet. Du har även gedigen digital kompetens och är intresserad av att bidra till skolans digitala utveckling. Det är meriterande om du har gått rektorsutbildningen eller annan chefsförberedande utbildning och har erfarenheter av att arbeta som rektor/biträdande rektor.
Som biträdande rektor på Campus Manilla högstadium kommer du att vara direkt underställd rektor och har lednings-, utvecklings- och personalansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Du ingår i en ledningsgrupp som består av skolchef, två rektorer, en annan biträdande rektor och verksamhetschefer som tillsammans leder skolan. Tjänsten kan komma att innehålla viss undervisning, men utformas utifrån den sökandes kompetens, behörighet och preferenser i dialog med rektor.
Om skolan
Campus Manilla drivs av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Carpe Scientia. Skolan drivs helt utan vinstintresse och har ambitionen att utvecklas till Sveriges bästa skola. I våra vackra lokaler på Djurgården finns både grundskola och gymnasium. Totalt har Campus Manilla ca 800 elever från förskoleklass till gymnasiets tredje årskurs och cirka 110 medarbetare.
Skolan präglas av en familjär atmosfär med närhet till både elever, kollegor och skolledning. Korta beslutsvägar ger dig goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Campus Manillas verksamhet baseras på höga förväntningar - vi visar dagligen att vi förväntar oss mycket av våra elever, och de förväntar sig i gengäld mycket av oss. Vi tror på en genuin närhet till eleven, på lärare som brinner för sina ämnen, på bildning såväl som utbildning och på den samhällsnytta som detta skapar.
Som kollegium utvecklar vi varandra genom att regelbundet diskutera och följa upp den senaste pedagogiska forskningen och dela med oss av våra erfarenheter - allt för att alla elever ska överträffa sig själva.
Skolan har som målsättning att inom några år vara en av de bästa skolorna i Europa och kommer utifrån det att arbeta mycket med att utveckla den egna verksamheten såväl som samarbeten med utomstående aktörer.KvalifikationerUtbildningsbakgrundKvalifikationer
Högskoleexamen som grundskollärare
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som skolledare
Genomgått det statliga rektorsprogrammet
Mycket god kunskap om betygsättning och erfarenhet av att sätta betyg
Kompetenser
Meriterande
Generellt en hög IT-vana
Van att arbeta i Google plattform Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: rekrytering@campusmanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Campus Manilla Utbildning AB
(org.nr 556883-4765), http://campusmanilla.se/
Manillavägen 32 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Kontakt
Josefin Whitmore josefin.whitmore@campusmanilla.se 08-662 77 00 Jobbnummer
9502780