Biträdande Projektledare
Vi söker en biträdande projektledare inom förorenade områden (RMÅ) till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort vid något av Trafikverkets kontor i Malmö, Luleå eller Umeå.
Uppdraget omfattar cirka 60-70 % av heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som biträdande projektledare inom förorenade områden hos Trafikverket arbetar du som stöd till projektledare i genomförandet av miljötekniska utredningar. Rollen innebär att du fungerar som en förlängning av projektledaren och bidrar både administrativt och operativt i projekten, med ansvar för samordning, uppföljning och kvalitetssäkring.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Projektstöd vid riktade miljöåtgärder och medverkan som biträdande projektledare i konsultutredningar inom förorenade områden
Fungera som en förlängning av projektledaren (TRV-anställd), där arbetsfördelning sker från fall till fall och rollen kan vara administrativ eller operativ/teknisk beroende på uppdrag
Läsa in sig på aktuella objekt, delta i startmöten och kunna företräda Trafikverket självständigt
Samverka med andra enheter inom Trafikverket samt stödja i kontakter kopplade till uppdragen
Hantera behörigheter i Trafikverkets system för uppdragskonsulter
Biträda miljöspecialister med projektrelaterade uppgifter såsom protokollföring, mötesstöd, fakturahantering, ekonomi- och leveransuppföljning, tidsplanering, beslutsfattande samt dialog med konsulter och andra aktörer
Medverka i samordning mellan aktörer för att säkerställa effektivt genomförande av uppdrag enligt gällande avtal
Resa till aktuella projekt och undersökningsområden vid behov
Självständigt granska handlingar såsom provtagningsplaner, PRIOR-bedömningar, resultatrapporter och riskbedömningar samt jämföra mot krav och vägledningar
Fatta snabba beslut och ha god förståelse för konsekvenser av beslut
Biträda i kontakt med tillsynsmyndighet, inklusive rapportering av resultat och dialog vid behov
Säkerställa att resultat rapporteras in i Trafikverkets system för förorenade områden samt att extern kommunikation diarieförs
Utföra övriga uppgifter kopplade till förvaltning av förorenade områden vid behov
Ta fram underlag till förfrågningsunderlag som beställarstöd
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst fem (5) års erfarenhet i roll som uppdragsledare, biträdande uppdragledare eller handläggare inom förorenade områden på konsultsidan eller som projektledare inom förorenade områden på beställarsidan. Det är viktigt att arbetet har varit koncentrerat till att leda och driva uppdrag. Roll som miljöstöd eller TA-miljö godtas ej.
Utbildning i projektledning/uppdragsledning. Utbildningen får ha genomförts som internutbildning eller genom externa kurser. Omfattningen ska ha varit minst en halvdag.
Utbildning i ABK09. Utbildningen får ha genomförts som internutbildning eller genom externa kurser. Omfattningen ska ha varit minst en halvdag.
Minst tre års högskole- eller universitetsexamen inom naturvetenskap eller teknisk utbildning inriktad mot miljö/natur, 180 hp.
Körkort B
Erfarenhet av att leda, planera och genomföra miljötekniska undersökningar samt enklare riskbedömningar inom förorenade områden, motsvarande minst tre genomförda uppdrag i roll som projektledare, uppdragsledare, biträdande uppdragsledare eller handläggare (ej enbart miljöstöd/TA-miljö), inkluderande uppdrag om minst ca 200 000 kr, utförda enligt gällande branschpraxis och vägledningar från exempelvis Naturvårdsverket eller Statens geotekniska institut, med erfarenhet av undersökningar av både jord och vatten samt utvärdering av resultat mot generella riktvärden.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har arbetat som resurskonsult alternativt varit anställd i minst ett år, med en omfattning om minst 50 % , hos en offentlig beställare. Arbetsuppgifterna ska ha innefattat projektledning av utredningar och/eller åtgärder vid förorenade områden. Uppdraget ska ha slutförts inom de senaste 8 åren.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
