Biträdande produktionsansvarig
2026-01-02
Goutera tillverkar färsk pasta, pizzadeg och övriga färdiga rätter. Vi söker en ersättare för en som går på föräldraledighet. Tjänsten är till att börja med ett vikariat i upp till ett år men med chans till förlängning.
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet i vår produktion. Du har förutom tidigare vana att leda och fördela arbete inom livsmedelsproduktion alternativt har du arbetat med annan industriproduktion men har god kännedom om livsmedelshantering
Du kommer förutom att vara delaktig i den dagliga produktionen planera och administrerar vår produktion och vårt kvalitetssystem även har visst ansvar för ekonomiska avstämningar. Du kommer även ha viss kontakt leverantörer och kunder samt med dem som kör ut våra produkter till restauranger och grossister.
Den vi söker har körkort och har koll på stockholmstrafiken för att kunna planera orderläggning.
Du skall ha minst 5 års erfarenhet från livsmedels eller bageribranschen eller annan produktion som du kan relatera till och ha förståelse för varuflödet genom en sådan verksamhet.
Med andra ord bör du vara en social person som både talar och skriva svenska och du
har god datavana och har troligen arbetat med orderläggning tidigare. Positivt är också vana att arbeta med lagersystem.
Vi är idag drygt 10 anställda och vi har en familjär atmosfär på företaget så det som är viktigt förutom arbetsuppgifter är att du gillar att samarbeta med andra människor och inte är rädd för att ta i då det emellanåt är ett rätt så tungt arbete.
Arbetstiderna är normalt dagtid måndag till fredag 7:30-16:30.
Anställningen påbörjas snarast när vi hittat rätt kandidat.
Välkommen att söka om du tror dig ha den rätta kompetensen, men läs ansökan ordentligt och bifoga såväl CV som personligt brev!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
jobb@goutera.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande produktionsansvarig".
Detta är ett heltidsjobb.
