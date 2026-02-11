Biträdande klinikchef till Västerbottens kustland
2026-02-11
Distriktsveterinärerna genomgår en organisationsförändring för att stärka ledarskapet och skapa ännu bättre samarbete mellan våra mottagningar. Vi slår samman praktikområdena Bygdeå och Vännäs/Umåker till ett nytt gemensamt praktikområde: Västerbottens kustland. I samband med det rekryterar vi nu en biträdande klinikchef.
Som biträdande klinikchef blir du en nyckelperson i att bygga ett starkt och sammansvetsat team. Vi söker en ledare som är närvarande, ödmjuk, disciplinerad, ansvarstagande och anpassningsbar och som ser värdet i att alla arbetar mot samma mål. Du arbetar hårt för att förstå ledningens avsikt och har initiativförmåga att fatta beslut.
Samtidigt som du skapar ett klimat där samarbete och gemenskap är i centrum.
Du kommer att:
* Stötta klinikchefen i både operativa och strategiska frågor.
* Främja samarbete och kunskapsutbyte mellan mottagningarna.
* Bidra till att bygga en kultur där teamet arbetar effektivt och med engagemang.
* Säkerställa att resurser används smart och att alla drar åt samma håll.
Vi erbjuder:
* En meningsfull ledarroll där du får utveckla och utvecklas i ett starkt team.
* Ett engagerat gäng som värdesätter kvalitet, samarbete och gemenskap.
Som biträdande klinikchef har du arbetsledningsrätt för medarbetare inom mottagningarna delegerad av klinikchef. Vidare ersätter du klinikchef vid frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är en ledare som värdesätter förtroende, engagemang och teamwork någon som sätter teamet och uppdraget före sina egna intressen och inspirerar andra genom att leda med integritet, tydlighet och ansvarstagande.
Vi ser gärna att du har:
* Förmåga att skapa engagemang och samhörighet i gruppen.
* En ödmjuk, lösningsorienterad inställning och genuint engagemang för ditt team.
* Disciplin och förmåga att ta fullt ansvar för gruppens prestation.
* Ett lugn och en anpassningsbarhet som skapar stabilitet i en dynamisk miljö
B-körkort och svenska i tal och skrift är ett krav.
Relevant akademisk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet som chef/ledare är starkt meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper!
Urval och intervjuer sker löpande! Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Månadslön
