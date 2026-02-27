Biträdande forskare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.
Arbetsplatsen ligger vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning inom Göteborgs universitet med närhet till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centrumet är en del av en strategisk forskningssatsning fokuserat på cancer inom Sahlgrenska Akademin och består av en rad forskningsgrupper med forskningsinriktningar från grundläggande till kliniska forskningsprojekt med translationell inriktning. En biträdande forskartjänst utannonseras nu inom cancerdiagnostikgruppen ledd av Anders Ståhlberg vid Sahlgrenska Cancer Center.
Arbetsuppgifter
Projektet kommer att fokusera på utveckling och användandet av ny diagnostik inom cancer genom att analysera terapeutiska oligonukleotider. Inom projektet kommer du att arbeta med metodutveckling samt en rad molekylärbiologiska metoder så som qPCR och NGS amt hantering av kliniska prover och experimentella data. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsdata. Arbetet innefattar även nära samarbete med samarbetspartners inom akademi och industri.
Kvalifikationer
Vi söker en ambitiös och serviceinriktad lagspelare med stor social kompetens och organisationsförmåga. Lämplig bakgrund är en examen i molekylärbiologi, biomedicin, bitoteknik eller liknande där sökande har erfarenhet av att analysera terapeutiska oligonukleotider inom tumörbiologi och cancerdiagnostik. Experimentell erfarenhet av qPCR och ultrakänslig NGS är meriterande. Förmåga att arbeta under press och i grupp, organisationsförmåga och goda kunskaper i engelska är viktigt för att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Personlig lämplighet är av största vikt. Vi söker således en entusiastisk person, som kombinerar teknisk expertis med god kommunikationsförmåga, som har en stark vilja att jobba i team och hjälpa andra forskare i sitt arbete, och som har motivationen att kunna arbeta självständigt.
Anställning
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, 11 månader, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Anders Ståhlberg. Telefon: 0734-228446 , e-post: anders.stahlberg@gu.se
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-20
