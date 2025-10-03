Biträdande enhetschef Ung i Kalmar
2025-10-03
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Ung i Kalmar består av sju fritidsgårdar och Ungdomshuset UNIK vars huvuduppdrag är att skapa en trygg, tillgänglig och attraktiv fritid av och för alla ungdomar i Kalmar kommun.
Publiceringsdatum2025-10-03
Till Ung i Kalmar söker vi nu en engagerad ledare som kan axla rollen som biträdande enhetschef. Du kommer att ansvara, utveckla och driva fritidsgårdsverksamheten tillsammans med övriga ledningsgrupp.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och söker därför dig som har erfarenhet av att arbeta med integration, hbtqia+, tillgänglighet, demokrati och folkhälsa.
Verksamheten består av flera fritidsgårdar och du kommer ansvara för fyra av av dem. Ni kommer vara två biträdande enhetschefer och tillsammans med enhetschef arbetar ni tätt ihop, stöttar och ersätter varandra vid behov. Som biträdande enhetschef kommer du att delta på fritidsgårdarnas personalmöten samt leda och fördela arbetet.
I det dagliga arbetet innebär också arbete och ansvar för att arbetet genomförs och utvecklas i linje med satta mål, personalansvar, schemaläggning, kompetensutveckling, bemanning och ekonomiuppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, fritidsledarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att trivas i rollen bör du ha erfarenhet av ungdomsarbete, känna dig trygg i din roll och ha förmågan att samverka med polis, skola, socialtjänst, vårdnadshavare och i det områdesbaserade arbetet. Det är fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du kommer leda en öppen verksamhet som bygger på ungdomarnas behov och önskemål, vilket ställer höga krav på flexibilitet och lösningsfokus.
Vi söker dig som har ett tydligt, strukturerat och coachande ledarskap. Du ska ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Din förmåga att samarbeta med andra och ta ansvar är hög. Att nå resultat och att ständigt försöka utveckla saker till det bättre är viktigt för dig. Du har drivet och förmågan att leda, motivera och skapa engagemang hos dina medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
B-körkort är ett krav.
