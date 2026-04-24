Biträdande enhetschef till Vuxenenheten
2026-04-24
Vill du vara med och göra skillnad varje dag och samtidigt bidra till utvecklingen av socialtjänstens arbete? Nu söker vi en biträdande enhetschef till vuxenenheten!
Vuxenenheten är en del av social- och arbetsmarknadsförvaltningen där vi arbetar inom flera områden så som socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Vuxenenheten är en myndighetsutövande verksamhet som omfattar ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende samt bistånd inom socialpsykiatri (SoL).
Totalt är vi cirka 60 medarbetare som arbetar i team, med ett starkt fokus på samarbete och stöd över teamgränser. Teamen leds av en 1:e socialsekreterare och de tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschefer utgör vuxenenhetens ledning. Arbetsplatsen präglas av god stämning, engagemang och ett prestigelöst klimat.
Självklart lockar Borlänge kommuns värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Utöver värdegrunden har kommunen en inarbetad ledarfilosofi, där det tydligt framgår att man som chef och ledare förväntas i sitt ledarskap vara: tydlig, modig, kommunikativ, långsiktig och coachande.
Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef arbetar du operativt inom enheten medan enhetschefen har ett mer strategiskt ansvar. Dina arbetsuppgifter består i att utifrån uppsatta mål planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på verksamheten.
Du har en central roll i att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.
Du rapporterar direkt till enhetschef och ingår i ledningsgrupp. Till din hjälp har du 1:e socialsekreterare och ett härligt gäng medarbetare.
Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 30 medarbetare och arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument.
Som biträdande enhetschef förväntas du bidra till god samverkan både internt och externt för att hitta goda och kvalitativa lösningar framåt.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten
* Socionomexamen, alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
* Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning, särskilt inom handläggning av ekonomiskt bistånd, inklusive god kunskap om lagstiftning och utredningsarbete som faller inom socialtjänstlagen
* Erfarenhet av chefsroll som inneburit arbetsmiljö- och personalansvar
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* God dokumentationsvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att verka i en föränderlig värld och som är redo att axla uppdraget och biträdande chefsrollen!
Som ledare ser vi att du är lyhörd, empatisk och som med engagemang coachar och motiverar andra, med mål om att medarbetare ska växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du tar ett tydligt chefsansvar och på ett engagerat och lösningsfokuserat sätt driver du arbetet framåt. Andra viktiga egenskaper ser vi är att du kan ställa om och vara flexibel när förutsättningarna förändras och att du står stadigt och agerar professionellt även i mer utmanande situationer. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar i både tal och skrift på ett enkelt och tydligt sätt. Vi ser även att du är relationsskapande med förmåga att tillföra entusiasm, skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och dess uppdrag.
Meriterande kvalifikationer
* Kunskap/erfarenhet av biståndshandläggning inom socialpsykiatri
* Kunskap och/eller erfarenhet inom beroendeområdet
* Genomfört Borlänge kommuns aspirantprogram alternativt annan ledarskapsutbildning
* Erfarenhet av arbete med systematiskt kvalitetsarbete och/eller systematiskt förändringsarbete
* Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser/åtgärder
* Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Borlänge kommun tillämpar kompetensbaserad rekryteringsmetod och du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån kvalifikationerna för tjänsten och svaren utgör bedömningsgrund för det första urvalet. Som en del i urvalsförfarandet använder vi i denna rekrytering även tester.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
