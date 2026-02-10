Biträdande driftansvarig till Pinchos Piteå
2026-02-10
Biträdande driftansvarig (vikariat) till Pinchos i Piteå
Hos oss sitter energin i väggarna - och den byggs av människorna som jobbar här Vi tror på en arbetsplats där man vågar testa, tar ansvar och gör varandra bättre. När teamet mår bra blir gästupplevelsen magisk
Nu söker vi en biträdande driftansvarig (vikariat) som vill leda ett härligt team och driva restaurangen framåt med struktur, tempo och positivitet Vikariatet gäller fram till sista december 2026, med möjlighet till fortsatt arbete
Vem vi tror att du är
Du är en person som:
tar ansvar på riktigt och gillar att äga din arbetsdag
är lösningsorienterad , självgående och tar egna initiativ
håller huvudet kallt när det blir mycket och leder tryggt i stressiga lägen
gillar ordning & struktur men är också flexibel och vågar testa nytt
älskar människor och får både gäster och kollegor att trivas
Du behöver inte kunna allt från dag 1 - det viktigaste är att du vill utvecklas och ta ledarskap
Rollen i korthet
Som driftansvarig leder du den dagliga driften och ser till att allt flyter - i service, i teamet och i resultaten
Du jobbar bland annat med:
daglig drift: öppning/stängning, flöde, kvalitet och gästupplevelse
leda & coacha teamet under pass (du är närvarande och driver servisen)
planering & uppföljning mot mål (försäljning, gästnöjdhet, rutiner)
schemaläggning och bemanning tillsammans med organisationen
introduktion, uppföljning och utveckling av medarbetare
rekrytering och onboarding vid behov
Vi tror att du har
erfarenhet från restaurang/service (ledarerfarenhet är meriterande )
vana av att jobba i högt tempo och hålla ihop helheten
driv för försäljning och resultat
förmåga att vara tydlig, varm och konsekvent
Därför kommer du trivas hos oss
Vi erbjuder:
en rolig arbetsplats med tempo och stark lagkänsla
möjlighet att utvecklas snabbt och växa i ansvar
ett innovativt koncept där idéer välkomnas
en roll där du får påverka, inspirera och driva på riktigt
Låter det som du?
Sök redan idag och berätta kort:
vem du är och vad du gillar med restauranglivet
en situation där du tog ansvar när det blev stressigt
varför du vill leda ett team hos oss
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7207514-1835241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Arbetsplats
Pinchos Jobbnummer
9735363