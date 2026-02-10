Biträdande driftansvarig till Pinchos Piteå

Pincho Nation AB / Kockjobb / Piteå
2026-02-10


Biträdande driftansvarig (vikariat) till Pinchos i Piteå
Hos oss sitter energin i väggarna - och den byggs av människorna som jobbar här Vi tror på en arbetsplats där man vågar testa, tar ansvar och gör varandra bättre. När teamet mår bra blir gästupplevelsen magisk
Nu söker vi en biträdande driftansvarig (vikariat) som vill leda ett härligt team och driva restaurangen framåt med struktur, tempo och positivitet Vikariatet gäller fram till sista december 2026, med möjlighet till fortsatt arbete
Vem vi tror att du är
Du är en person som:

tar ansvar på riktigt och gillar att äga din arbetsdag

är lösningsorienterad , självgående och tar egna initiativ

håller huvudet kallt när det blir mycket och leder tryggt i stressiga lägen

gillar ordning & struktur men är också flexibel och vågar testa nytt

älskar människor och får både gäster och kollegor att trivas

Du behöver inte kunna allt från dag 1 - det viktigaste är att du vill utvecklas och ta ledarskap
Rollen i korthet
Som driftansvarig leder du den dagliga driften och ser till att allt flyter - i service, i teamet och i resultaten
Du jobbar bland annat med:

daglig drift: öppning/stängning, flöde, kvalitet och gästupplevelse

leda & coacha teamet under pass (du är närvarande och driver servisen)

planering & uppföljning mot mål (försäljning, gästnöjdhet, rutiner)

schemaläggning och bemanning tillsammans med organisationen

introduktion, uppföljning och utveckling av medarbetare

rekrytering och onboarding vid behov

Vi tror att du har
erfarenhet från restaurang/service (ledarerfarenhet är meriterande )

vana av att jobba i högt tempo och hålla ihop helheten

driv för försäljning och resultat

förmåga att vara tydlig, varm och konsekvent

Därför kommer du trivas hos oss
Vi erbjuder:

en rolig arbetsplats med tempo och stark lagkänsla

möjlighet att utvecklas snabbt och växa i ansvar

ett innovativt koncept där idéer välkomnas

en roll där du får påverka, inspirera och driva på riktigt

Låter det som du?
Sök redan idag och berätta kort:

vem du är och vad du gillar med restauranglivet

en situation där du tog ansvar när det blev stressigt

varför du vill leda ett team hos oss

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7207514-1835241".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pincho Nation AB (org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta)
941 32  PITEÅ

Arbetsplats
Pinchos

Jobbnummer
9735363

